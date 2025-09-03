Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Рэйф Файнс противостоит варварству и безумию в трейлере «28 лет спустя: Храм костей»

Рэйф Файнс противостоит варварству и безумию в трейлере «28 лет спустя: Храм костей»

3 сентября 2025 13:34
Рэйф Файнс противостоит варварству и безумию в трейлере «28 лет спустя: Храм костей»

Релиз намечен на 6 января 2026 года.

Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер постапокалиптического хоррора «28 лет спустя: Храм костей», который повествует о захваченной зомби-вирусом Великобритании. Фильм представляет собой вторую часть трилогии «28 лет спустя» — первая вышла в июне 2025 года, собрав в мировом прокате $150 млн и снискав признание критиков. Эти фильмы, в свою очередь, представляют собой продолжение «28 дней спустя» (2002) и «28 недель спустя» (2007).

Действие развернется после событий, показанных в «28 лет спустя», когда Спайк (Элфи Уильямс) познакомился с сэром Джимми Кристалом (Джек О’Коннелл) и его бандой убийц-акробатов.

Официальный синопсис гласит:

«Доктор Келсон (Рэйф Файнс) оказывается в новых шокирующих отношениях — с последствиями, которые могут изменить известный им мир, — тогда как встреча Спайка с Джимми Кристалом становится кошмаром, от которого он не может скрыться. В мире “Храма костей” инфицированные больше не являются величайшей угрозой для выживших — бесчеловечность вышивших может быть куда более странной и устрашающей».

Поставила фильм Ниа ДаКостаКэндимен»). Сценарий написал Алекс Гарленд. Дэнни Бойл, снявший «28 дней спустя» и «28 лет спустя», возглавляет команду исполнительных продюсеров.

Фото: Sony Pictures
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Том Уэйтс поднимает рюмку чая в трейлере фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» Том Уэйтс поднимает рюмку чая в трейлере фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» Читать дальше 1 сентября 2025
Мертвые супергерои устраивают кровавый рейв в трейлере мультсериала «Зомби Marvel» Мертвые супергерои устраивают кровавый рейв в трейлере мультсериала «Зомби Marvel» Читать дальше 3 сентября 2025
Светлана Ходченкова сражается с Юрием Колокольниковым в трейлере сказки «Яга на нашу голову» Светлана Ходченкова сражается с Юрием Колокольниковым в трейлере сказки «Яга на нашу голову» Читать дальше 3 сентября 2025
Елизавета Боярская спасает мужа от мафии в трейлере сериала «Тоннель» Елизавета Боярская спасает мужа от мафии в трейлере сериала «Тоннель» Читать дальше 2 сентября 2025
Анна Пересильд попадает в сказочный мир в трейлере фильма «Алиса в Стране Чудес» Анна Пересильд попадает в сказочный мир в трейлере фильма «Алиса в Стране Чудес» Читать дальше 2 сентября 2025
Смерть крупного пивовара влечет за собой беспорядки в Ирландии в трейлере сериала «Дом Гиннесса» Смерть крупного пивовара влечет за собой беспорядки в Ирландии в трейлере сериала «Дом Гиннесса» Читать дальше 2 сентября 2025
Глен Пауэлл маскируется ради возвращения в спорт в трейлере сериала «Чад Пауэрс» Глен Пауэлл маскируется ради возвращения в спорт в трейлере сериала «Чад Пауэрс» Читать дальше 1 сентября 2025
«Эксмо» готовит книжную серию «Голоса вопреки» о реальных историях, потрясших мир «Эксмо» готовит книжную серию «Голоса вопреки» о реальных историях, потрясших мир Читать дальше 3 сентября 2025
Okko готовит документальный сериал «Секты. Во власти культа» Okko готовит документальный сериал «Секты. Во власти культа» Читать дальше 3 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше