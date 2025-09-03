Рэйф Файнс противостоит варварству и безумию в трейлере «28 лет спустя: Храм костей»

Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер постапокалиптического хоррора «28 лет спустя: Храм костей», который повествует о захваченной зомби-вирусом Великобритании. Фильм представляет собой вторую часть трилогии «28 лет спустя» — первая вышла в июне 2025 года, собрав в мировом прокате $150 млн и снискав признание критиков. Эти фильмы, в свою очередь, представляют собой продолжение «28 дней спустя» (2002) и «28 недель спустя» (2007).

Действие развернется после событий, показанных в «28 лет спустя», когда Спайк (Элфи Уильямс) познакомился с сэром Джимми Кристалом (Джек О’Коннелл) и его бандой убийц-акробатов.

Официальный синопсис гласит:

«Доктор Келсон (Рэйф Файнс) оказывается в новых шокирующих отношениях — с последствиями, которые могут изменить известный им мир, — тогда как встреча Спайка с Джимми Кристалом становится кошмаром, от которого он не может скрыться. В мире “Храма костей” инфицированные больше не являются величайшей угрозой для выживших — бесчеловечность вышивших может быть куда более странной и устрашающей».

Поставила фильм Ниа ДаКоста («Кэндимен»). Сценарий написал Алекс Гарленд. Дэнни Бойл, снявший «28 дней спустя» и «28 лет спустя», возглавляет команду исполнительных продюсеров.