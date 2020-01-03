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Все мы прекрасные люди
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Спектакль Все мы прекрасные люди

Внезапная страсть героини Анны Ковальчук сокрушает ее саму и все вокруг 16+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Комедия о страстях и жизни в благополучной семье

«Месяц в деревне» — одна из самых известных и репертуарных пьес русского театра, в которой переплетаются острые интриги, глубокие чувства и разнообразие характеров. В центре сюжета — благочестивое семейство помещика Ислаева, жизнь которого нарушает появление молодого и привлекательного домашнего учителя Алексея Николаевича Беляева.

Завораживающая интрига

Беляв по-настоящему привлекает внимание всех женщин в доме: от юной служанки Кати и воспитанницы Верочки до самой хозяйки дома, Натальи Петровны. С каждым днем страсти накаляются, и привычный размеренный уклад жизни Ислаевых рушится.

Любовь, которая меняет всё

Наталья Петровна когда-то вышла замуж за добропорядочного человека, родила сына Колю, и в целом их жизнь была вполне счастливой. Однако между супругами не было той всепоглощающей любви. И вот, когда Наталья Петровна неожиданно влюбляется в Беляева, её жизнь стремительно меняется. Всё, что было важным раньше — муж, сын — уходит на второй план. Женщина готова отдать свою жизнь этому молодому человеку.

Но Беляев, не разделяя её чувств, просто сбегает, оставляя её одну с её страстью. Наталья Петровна, избежав роковой ошибки, остаётся с вопросом: что было бы лучше — если бы всё случилось или не случилось? И, может быть, для полноты жизни стоит хотя бы раз испытать настоящую любовь и страсть?

Режиссер
Юрий Бутусов
В ролях
Анна Ковальчук
Анна Ковальчук
Антон Багров
Антон Багров
Анастасия Дюкова
Татьяна Трудова
Галина Субботина

Фотографии

Все мы прекрасные люди Все мы прекрасные люди Все мы прекрасные люди Все мы прекрасные люди Все мы прекрасные люди Все мы прекрасные люди Все мы прекрасные люди Все мы прекрасные люди Все мы прекрасные люди Все мы прекрасные люди Все мы прекрасные люди Все мы прекрасные люди Все мы прекрасные люди
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