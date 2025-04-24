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Постер сериала Беспринципные в Питере
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Киноафиша Сериалы Беспринципные в Питере

Беспринципные в Питере (2025 - 2025)

Besprincipnye v Pitere 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Стрим-сервис Кинопоиск
Продолжительность сериала 4 часа 40 минут

О чем сериал

Валя и Хадяков поссорились: генерал крупно накосячил. И Валентина собрала вещи и уехала из Патриков в Питер. Она решила поселиться в культурной столице, потому что душа её просит высоких чувств и искусства, а Хадякову Валентина велит не приближаться на пушечный выстрел. Генерал топит горе в работе, теперь он вечно в командировках: то на заводе, то в частном джете, то в гостинице, то в московском офисе. В разъездах по стране его постоянно пытаются напоить и соблазнить, однако он дал себе зарок не вступать в отношения. Тем временем Валентина продолжает заниматься музыкой и завоёвывать Петербург.

 

Беспринципные в Питере - трейлер первого сезона
Беспринципные в Питере  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Кристина Бабушкина
Кристина Бабушкина
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Николай Фоменко
Николай Фоменко
Игорь Верник
Игорь Верник
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Александра Ребенок
Александра Ребенок
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Сезоны
Беспринципные в Питере - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
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