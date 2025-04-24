Валя и Хадяков поссорились: генерал крупно накосячил. И Валентина собрала вещи и уехала из Патриков в Питер. Она решила поселиться в культурной столице, потому что душа её просит высоких чувств и искусства, а Хадякову Валентина велит не приближаться на пушечный выстрел. Генерал топит горе в работе, теперь он вечно в командировках: то на заводе, то в частном джете, то в гостинице, то в московском офисе. В разъездах по стране его постоянно пытаются напоить и соблазнить, однако он дал себе зарок не вступать в отношения. Тем временем Валентина продолжает заниматься музыкой и завоёвывать Петербург.