Уникальный анимационный проект воплощает в себе документальные свидетельства тех, кто пережил страшную осаду Ленинграда в период с 1941 по 1944 год. Создатели бережно воссоздают реальные истории простых горожан и защитников города, чьи судьбы стали символом несгибаемой воли. Картина рассказывает о борьбе за выживание рядовых ленинградцев в бесчеловечных условиях нужды и голода и попытках сохранить нравственные ценности и человеческое достоинство в критических ситуациях. Анимационная техника позволяет создать максимально достоверную атмосферу тех лет: леденящий холод зимы, грохот бомбёжек, моменты отчаяния и проблески надежды жителей осаждённого города. Это рассказ о том, как любовь к жизни, взаимопомощь и непоколебимая вера в победу помогли ленинградцам выстоять в смертельной схватке с врагом и дождаться долгожданного освобождения.