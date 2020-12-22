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Клод Брассер
Клод Брассер
Claude Brasseur
О персоне
Фильмография
Клод Брассер
Claude Brasseur
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Дата рождения
15 июня 1936
Возраст
84 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
22 декабря 2020
Карьера
Актер
Место рождения
Нёйи-сюр-Сен, Франция
Биография Клод Брассер
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Фильмография Клод Брассер
Миллион лет до нашей эры 2
комедия, фантастика
2007, Франция / Испания
4.0
Места в партере
мелодрама, драма, комедия
2006, Франция
6.0
Любовь на троих
криминал, мелодрама, комедия
2005, Франция
4.0
Шушу
комедия
2003, Франция
4.0
Актеры
биография, комедия, драма
2000, Франция
5.0
Сошествие в ад
триллер, криминал, драма
1986, Франция
5.0
Бум 2
комедия, мелодрама
1982, Франция
7.0
Мужское дело
драма
1981, Франция
6.0
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