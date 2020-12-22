Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Клод Брассер

Клод Брассер

Claude Brasseur
Клод Брассер
Клод Брассер Claude Brasseur
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 июня 1936
Возраст
84 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
22 декабря 2020
Карьера
Актер
Место рождения
Нёйи-сюр-Сен, Франция
Биография Клод Брассер

Фильмография Клод Брассер
Миллион лет до нашей эры 2
Миллион лет до нашей эры 2
комедия, фантастика 2007, Франция / Испания
4.0
Места в партере
Места в партере
мелодрама, драма, комедия 2006, Франция
6.0
Любовь на троих
Любовь на троих
криминал, мелодрама, комедия 2005, Франция
4.0
Шушу
Шушу
комедия 2003, Франция
4.0
Актеры
Актеры
биография, комедия, драма 2000, Франция
5.0
Сошествие в ад
Сошествие в ад
триллер, криминал, драма 1986, Франция
5.0
Бум 2
Бум 2
комедия, мелодрама 1982, Франция
7.0
Мужское дело
Мужское дело
драма 1981, Франция
6.0
Все фильмы
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Приложение киноафиши