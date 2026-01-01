Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Творческий вечер -концерт народной артистки Анны Ковальчук
Киноафиша Творческий вечер -концерт народной артистки Анны Ковальчук

Спектакль Творческий вечер -концерт народной артистки Анны Ковальчук

6+
Возраст 6+

О спектакле

Творческий вечер Анны Ковальчук в Петербурге

Народная артистка России, актриса театра и кино, незабываемая Маргарита и вдумчивый следователь Мария Швецова. Жизнь и творчество Анны Ковальчук неразрывно связаны с уникальной атмосферой Петербурга.

Свою актерскую карьеру Ковальчук начала с эпизодических ролей в постановках Александринского театра. После окончания театрального института, где она училась под руководством профессора Анатолия Шведерского, актриса присоединилась к труппе Театра имени Ленсовета, и с тех пор продолжает радовать зрителей на этой сцене.

Анна блистала в таких спектаклях, как «Мнимый больной», «Варвара», «Каренин. Анна. Вронский». В её репертуаре представлены также «Три сестры», «Мертвые души» и «Все мы прекрасные люди». За исполнение роли Агафьи в драме «Город. Женитьба. Гоголь» Ковальчук была удостоена высшей театральной премии Северной столицы «Золотой софит».

Анна Ковальчук способна ярко и достоверно воплощать образы как известных исторических личностей, так и современных женщин. Её богатейшая фильмография — тому подтверждение.

В ролях
Анна Ковальчук
Анна Ковальчук

Купить билет на спектакль Творческий вечер -концерт народной артистки Анны Ковальчук

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
4 ноября среда
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Старомодная комедия
16+
Комедия

Старомодная комедия

16 октября в 19:00 Дворец искусств Ленинградской области
от 1000 ₽
Спящая красавица. Классический балет с видеоэффектами
6+
Балет

Спящая красавица. Классический балет с видеоэффектами

30 мая в 19:00 Эрмитажный театр
от 3500 ₽
Конек-горбунок
6+
Детский

Конек-горбунок

31 мая в 12:00 Театр драматических импровизаций
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше