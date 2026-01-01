Спектакль Творческий вечер -концерт народной артистки Анны Ковальчук

Творческий вечер Анны Ковальчук в Петербурге

Народная артистка России, актриса театра и кино, незабываемая Маргарита и вдумчивый следователь Мария Швецова. Жизнь и творчество Анны Ковальчук неразрывно связаны с уникальной атмосферой Петербурга.

Свою актерскую карьеру Ковальчук начала с эпизодических ролей в постановках Александринского театра. После окончания театрального института, где она училась под руководством профессора Анатолия Шведерского, актриса присоединилась к труппе Театра имени Ленсовета, и с тех пор продолжает радовать зрителей на этой сцене.

Анна блистала в таких спектаклях, как «Мнимый больной», «Варвара», «Каренин. Анна. Вронский». В её репертуаре представлены также «Три сестры», «Мертвые души» и «Все мы прекрасные люди». За исполнение роли Агафьи в драме «Город. Женитьба. Гоголь» Ковальчук была удостоена высшей театральной премии Северной столицы «Золотой софит».

Анна Ковальчук способна ярко и достоверно воплощать образы как известных исторических личностей, так и современных женщин. Её богатейшая фильмография — тому подтверждение.