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Постер к сериалу Мастер и Маргарита
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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Киноафиша Сериалы Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита (2005 - 2005) Мастер и Маргарита 16+
Год выпуска 2005
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 53 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность 8 часов 50 минут
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О чем сериал

«Мастер и Маргарита» — многосерийная фэнтезийная драма, основанная на одноименном литературном первоисточнике. Действие разворачивается в тридцатых годах прошлого века. В советскую столицу прибывает сам Дьявол в обличии обычного человека по имени Воланд. Ему интересно узнать, как изменилось сознание людей, которые отказались от какого-либо вероисповедания. В ходе своих поисков Воланд встречает поэта Бездомного, а также приметного чиновника Берлиоза. Среди других встречных также оказываются загадочный Мастер и его возлюбленная Маргарита. Эта пара смогла оставить след в душе гостя.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Анна Ковальчук
Анна Ковальчук
Александр Баширов
Александр Баширов
Александр Баширов
Александр Баширов
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мастер и Маргарита - Сезон 1 Сезон 1
2005, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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