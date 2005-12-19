«Мастер и Маргарита» — многосерийная фэнтезийная драма, основанная на одноименном литературном первоисточнике. Действие разворачивается в тридцатых годах прошлого века. В советскую столицу прибывает сам Дьявол в обличии обычного человека по имени Воланд. Ему интересно узнать, как изменилось сознание людей, которые отказались от какого-либо вероисповедания. В ходе своих поисков Воланд встречает поэта Бездомного, а также приметного чиновника Берлиоза. Среди других встречных также оказываются загадочный Мастер и его возлюбленная Маргарита. Эта пара смогла оставить след в душе гостя.