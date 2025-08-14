Девушка противостоит нечисти в трейлере фэнтези «Сказки темного леса. Ворожея»

Дистрибьютор Ray of Sun Pictures представил трейлер отечественного сказочного фильма для юной аудитории «Сказки темного леса. Ворожея», который стартует в кинотеатрах 4 сентября. Производством занимается студия «Ленфильм» при содействии Министерства культуры РФ.

Действие разворачивается в волшебном мире, где люди сосуществуют с мифическими существами. Главной героиней выступает 16-летняя девушка Василисса (Екатерина Суворова), которой, чтобы спасти родителей (Анна Ковальчук и Николай Наумов), приходится отправиться в полное опасностей путешествие в глубь мрачного леса, где царствуют недобрые силы. Протагонистке доведется пережить массу испытаний, обуздать свои страхи, впервые влюбиться, а также раскрыть тайну своего рождения. Дело в том, что чем ближе Василисса знакомится с нечистью, тем яснее осознает, что похожа на этих потусторонних существ.

Сюжет и художественные образы основаны на славянской мифологии и легендах. Однако авторы фильма решили пойти еще дальше, выстроив собственный мир. Режиссерское кресло занимает Каролина Кубринская («Моя девочка»,«Постучись в мою дверь в Москве»), тогда как сценарий написала Мария Малухина.