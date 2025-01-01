Меню
Персоны
Тина Фей
Награды
Награды и номинации Тина Фей
Tina Fey
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Тина Фey
Золотой глобус 2009
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing in a Comedy Series
Победитель
Outstanding Writing in a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Outstanding Special Class - Short-Format Nonfiction Programs
Номинант
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Outstanding Special Class - Short-Format Live-Action Entertainment Programs
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Special Class - Short-Format Nonfiction Programs
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Special Class - Short-Format Live-Action Entertainment Programs
Номинант
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Special Class Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Special Class Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Special Class Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Special Class - Short-Format Nonfiction Programs
Номинант
Outstanding Special Class - Short-Format Nonfiction Programs
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучший бой
Номинант
Best Cameo
Номинант
Лучший бой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
