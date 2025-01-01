Меню
Награды и номинации Адама Сэндлера
Золотой глобус 2025
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Золотая малина 2013
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2012
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая женская роль
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2000
Худшая мужская роль
Победитель
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 2021
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2020
Премия за восстановление репутации
Номинант
Золотая малина 2016
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2015
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2014
Худшая мужская роль
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 2008
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2003
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2001
Худшая мужская роль
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 1999
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1997
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучшая комедийная роль
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2008
MTV Generation Award
Победитель
MTV Generation Award
Победитель
Best Comedic Performance
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Best On-Screen Team
Победитель
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Best Comedic Performance
Победитель
Best Male Performance
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Best Comedic Performance
Победитель
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Лучший поцелуй
Победитель
Best Comedic Performance
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Лучший бой
Победитель
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Best Comedic Performance
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Best Comedic Performance
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Best Comedic Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
