Однажды в Мексике, 2003

Наша рецензия

На волне популярности своих предыдущих мексиканских опусов Роберт Родригес снял «Однажды в Мексике». Вначале был «Музыкант» («El Mariachi») – блестящий дебют Родригеса, тонкий, ироничный и изящный рассказ о человеке, который чувствовал мелодию, его даре и его снах. О странных стечениях обстоятельств, случающихся с незнакомцами. Этот дебют разыграли нестандартные персонажи и никому не известные актеры. Потом Родригеса пригласили в Голливуд, и он связался с Тарантино. И то ли потому, что, общаясь…