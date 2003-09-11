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Однажды в Мексике
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Once Upon a Time in Mexico

Однажды в Мексике, 2003

2003 / США
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23 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме
На этот раз гитарист Эль Марьячи пытается помешать могущественному наркобарону Баррильо свергнуть президента Мексики. Это задание он получает от продажного агента ЦРУ Сэндса, который не хочет рисковать собственной жизнью ради спасения жизни главы чужого государства. Приключения Эль Марьячи начинаются на фоне грядущей революции, всеобщей неразберихи и кровной мести. Главный герой великолепно справляется как с гитарой, так и с пистолетом, и, несмотря на все трудности и раны, всегда добивается успеха...
6.9 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в России 1 октября 2003
Премьера в мире 11 сентября 2003
Прокатчик Каскад
Режиссер
Роберт Родригес
Роберт Родригес
В ролях
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Джонни Депп
Джонни Депп
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Рубен Блэйдс
Ева Мендес
Ева Мендес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Однажды в Мексике 2 постера
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Наша рецензия
На волне популярности своих предыдущих мексиканских опусов Роберт Родригес снял «Однажды в Мексике». Вначале был «Музыкант» («El Mariachi») – блестящий дебют Родригеса, тонкий, ироничный и изящный рассказ о человеке, который чувствовал мелодию, его даре и его снах. О странных стечениях обстоятельств, случающихся с незнакомцами. Этот дебют разыграли нестандартные персонажи и никому не известные актеры. Потом Родригеса пригласили в Голливуд, и он связался с Тарантино. И то ли потому, что, общаясь…
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Олег Ушаков 4 марта 2023, 17:56
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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