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Киноафиша Новости Майкл Дуглас удостоится почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля

Майкл Дуглас удостоится почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля

4 мая 2023 15:46
Майкл Дуглас удостоится почетной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля

По этому случаю на фестивале состоится показ документального фильма, посвященного отношениям актера и его легендарного отца.

Организаторы 76-го Каннского кинофестиваля объявили о том, что наградят Майкла Дугласа почетной «Золотой пальмовой ветвью». Награждение состоится на церемонии открытия смотра 16 мая. Дуглас прокомментировал эту новость в своем заявлении:

«Посещение Каннского фестиваля всегда ощущается как глоток свежего воздуха. Это мероприятие уже давно является замечательной платформой для дерзких художников, творческой смелости и превосходных историй. Со времен первого приезда в Канны в 1979 году с фильмом «Китайский синдром» до моей последней каннской премьеры «За канделябрами» в 2013 году фестиваль всегда напоминал мне о том, что магия кино заключается не только в том, что мы видим на экране, но и в том, какое воздействие это оказывает на людей во всем мире. После более чем 50 лет работы в индустрии для меня большая честь вернуться в Канны, чтобы открыть фестиваль и восславить наш общий глобальный язык кино».

По случаю награждения Дугласа на фестивале пройдет показ ранее не издававшегося документального фильма Michael Douglas, The Prodigal Son («Майкл Дуглас, блудный сын») Амин Места. Согласно официальному синопсису, картина посвящена тому, как Майкл и его отец, легендарный актер Кирк Дуглас, «пытаются принять сходства своих карьер, чтобы найти их отличия. Пришло время узнать, как стать Майклом, если твоя фамилия Дуглас». Лента также будет транслироваться на телеканале Arte.

Ранее обладателями почетной «Золотой пальмовой ветви» становились Форест Уитакер, Джоди Фостер, Бернардо Бертолуччи и другие именитые кинематографисты. Награда была впервые вручена режиссеру Ингмару Бергману в 1997 году.

76-й Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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