«Человек-муравей и Оса: Квантомания»: Рецензия Киноафиши

Пинать коченеющее во тьме безвестности тело четвертой фазы киновселенной Marvel и освистывать, уходя из зала (в нашем случае — виртуального), уже показанные ее части стало уже общим делом, но что уж теперь. Главным достоинством предыдущих фаз, объединенных Камнями Бесконечности и архизлодеем Таносом, была их связность, превращающая даже самый средний фильм всего лишь в еще один эпизод, развивающий общее повествование. К тому же эпизоды ведь не осудишь строго — этот, положим, не удался, зато следующий, возможно, получится.

Этот из раза в раз срабатывавший механизм давал сбой на протяжении всей четвертой фазы, состоящей из совсем ненужных эпизодов-филлеров (не см. «Черная вдова») и попыток заявить новую большую объединяющую идею — мультивселенную, очевидная проблема которой состояла в ее изначальной центробежности. Множество супергероев теперь еще и дополнилось их вариациями из параллельных вселенных.

Связности не добавляло и отсутствие главного антагониста. То есть Канг Завоеватель (Джонатан Мейджор), конечно, появился в самом конце «Локи», но после так же внезапно исчез из поля зрения вплоть до трейлера третьего «Человека-муравья», который должен был хотя бы отчасти снять с него покровы таинственности, но вместо этого только натянул их повыше.

Человек-муравей и Оса: Квантомания

Впрочем, мы немного забегаем вперед. Скотт Лэнг (Пол Радд), он же Человек-муравей, наслаждается покоем, славой мельчайшего из «Мстителей» и бесплатным кофе, которым его угощают фанаты. За пять лет, прошедших после победы над Таносом, дочь Скотта Кэсси (Кэтрин Ньютон) успела повзрослеть, а ее восхищение собственным папенькой потускнело пропорционально росту сознательности. Пока Лэнг выступает на чтениях собственной книги, Кэсси и Хоуп (Эванджелин Лилли), возглавившая компанию отца, каждая по-своему пытаются улучшить мир, проблемы которого после поражения Таноса никуда не исчезли.

Надо сказать, способ они нашли весьма необычный, решив, что спасти бесконечно большой мир может лишь мир бесконечно малый. Иными словами, Кэсси и Хоуп при поддержке Хэнка Пима (Майкл Дуглас) опять взялись за изучение квантового измерения, в котором однажды застряла Джанет Ван Дин (Мишель Пфайффер), жена Хэнка и мама Хоуп. Джанет, узнавшая об этих научных изысканиях, всячески им противится, выключает устройство, служащее чем-то вроде карты квантового мира, но… вместо этого оказывается в нем вместе со всей семьей, включая, разумеется, Скотта.

Человек-муравей и Оса: Квантомания

Это, пожалуй, всё, что следует знать о сюжете, который не богат на сюрпризы или открытия (несмотря на «мультивселенность» «Марвел», «Квантомания» вышла весьма линейной). Некоторое время в напряжении — относительном, разумеется — держит таинственность Джанет, умалчивающей о Канге Завоевателе, запертом в квантовом измерении, но, во-первых, ожидание затягивается и успевает наскучить, во-вторых, кажется вымученным.

В отличие от предыдущих фильмов о Человеке-муравье, в «Квантомании» гораздо меньше ребячливого озорства, придающего Лэнгу обаяние — главное его оружие перед зрителями. Лишенный его, он предстает перед нами таким, каким его создали Пейтон Рид (режиссер) и Джефф Лавнесс (сценарист), — персонажем, за три сольных фильма не вышедшим за рамки девиза всех отцов, манкирующих своими обязанностями перед детьми: «Кэсси (подставьте нужное имя) — самое главное, что есть в моей жизни. Ради нее я готов пойти на все». И все в этом духе. Дальше этой черты Скотт Лэнг не прописан, что, к слову, доказывает самое начало фильма, в котором герой бездействует, когда не надо спасать дочь.

Человек-муравей и Оса: Квантомания

«Квантомания» отнюдь не стала абсолютным провалом, несмотря на сплошной CGI и мультиансамблевость, в которой ни одному из героев не хватило места, — Хоуп и вовсе жужжит на фоне, напоминая о себе ближе к финалу. Фильм хотя бы слегка (и заново после «Локи») познакомил нас с Кангом, путешественником по времени и пространству, способному разрушать целые миры с благой «таносоподобной» целью — спасти вселенную. Выйдет это или нет, мы узнаем еще не скоро, но по меньшей мере можно сказать, что ни «Квантоманию», ни чахнущую киновселенную «Марвел» ему спасти пока не удается.