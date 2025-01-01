Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Хелена Бонем Картер
Награды
Награды и номинации Хелены Бонем Картер
Helena Bonham Carter
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Хелены Бонем Картер
Оскар 2011
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1998
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2021
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2024
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2010
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Лучший злодей
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Кусок вибраниума стоимостью 3 миллиарда долларов: куда пропало тело Вижна после финала «Мстителей»
Личная рекомендация Стивена Кинга: 5 фильмов и сериалов для Хэллоуина — все по книгам автора
Совсем не благородный рыцарь: кто такой Игорь Кармазов в сериале «Лихие», которого играет Гела Месхи
Те, кого нельзя называть: «Служебный роман» снят по пьесе, но у этих двух героев были реальные прототипы – их имена засекречены до сих пор
«Нужно посмотреть сразу все 16 серий»: в Корее еще 7 лет назад вышли свои «Очень странные дела» – не зря на IMDb у них 8.0
Гильермо дель Торо почти снял сиквел культового ужастика — студия не согласилась на проект по очень странной причине
Круче «Интерстеллара», «Начала» и «Довода» вместе взятых: Нолан считает другой свой фильм лучшим в карьере — вот только его «украл» Скорсезе
Прощай, Мухич: не стало звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова – актер перед смертью потерял слух и почти ослеп (видео)
По США запустили ядерную ракету, долетит через 15 минут: что было дальше? Концовка «Дома динамита» совсем не оправдала надежд
«Добро пожаловать в Дерри» хорош во всем, кроме одного: Стивену Кингу только аплодисменты — а вот HBO подвели
Продолжение «Злой» получило первые оценки — шансы фильма на «Оскар» теперь возросли в десятки раз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667