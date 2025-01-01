Меню
Киноафиша Персоны Хелена Бонем Картер Награды

Награды и номинации Хелены Бонем Картер

Helena Bonham Carter
Награды и номинации Хелены Бонем Картер
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1998 Оскар 1998
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2003 Золотой глобус 2003
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1999 Золотой глобус 1999
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1998 Золотой глобус 1998
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1994 Золотой глобус 1994
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2024 BAFTA 2024
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2010 MTV Movie Awards 2010
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021 Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
