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Киноафиша Новости «Крик 6» получил новый тизер и серию постеров с главными героями

«Крик 6» получил новый тизер и серию постеров с главными героями

14 февраля 2023 12:43
«Крик 6» получил новый тизер и серию постеров с главными героями

Хайден Панеттьери, Дженна Ортега и Кортни Кокс готовятся к встрече с новым маньяком.

Студия Paramount Pictures продолжает готовить зрителей к релизу шестой части «Крика». Накануне в сети появился новый рекламный ролик, в котором показали героиню Хайден Панеттьери, занимающуюся расследованием убийств.

Также была опубликована серия постеров с центральными действующими лицами. На представленных постерах запечатлены все основные герои, включая персонажей Мелиссы Барреры, Дженны Ортеги и Кортни Кокс. Кроме того, отдельные афиши получили Джек Чемпион из «Аватара: Путь воды», Дермот Малруни, Тони Револори и Самара Уивинг, ранее работавшая с режиссерами «Крика 6» над слэшером «Я иду искать».

«Крик 6» получил новый тизер и серию постеров с главными героями«Крик 6» получил новый тизер и серию постеров с главными героями
«Крик 6» получил новый тизер и серию постеров с главными героями«Крик 6» получил новый тизер и серию постеров с главными героями«Крик 6» получил новый тизер и серию постеров с главными героями

Действие очередной главы культовой франшизы переместится в многолюдный Нью-Йорк. Четверка выживших в резне в городке Вудсборо попытается наладить жизнь в мегаполисе, однако убеждать от прошлого им будет очень сложно. На горизонте появится очередной маньяк в маске Призрачного лица, но, в отличие от предшественников, он гораздо опаснее и хитрее. Сэм (Баррера), Тара (Ортега), Минди (Джасмин Савой Браун) и Чед (Мэйсон Гудинг) вновь окажутся на прицеле убийцы, и общая проблема сведет их с пережившей события четвертой картины Кирби Рид (Панеттьери), а также журналисткой Гейл Уэзерс (Кокс).

«Крик 6» получил новый тизер и серию постеров с главными героями«Крик 6» получил новый тизер и серию постеров с главными героями«Крик 6» получил новый тизер и серию постеров с главными героями
«Крик 6» получил новый тизер и серию постеров с главными героями«Крик 6» получил новый тизер и серию постеров с главными героями

Появление в фильме Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл) не ожидается, однако поклонники по-прежнему питают надежды, что для ее героини у режиссеров Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта приготовлен какой-нибудь интересный сюжетный поворот.

«Крик 6» выйдет в мировой прокат 10 марта.

Фото: Paramount Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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