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Рейтинги
5.6
Рейтинг IMDb: 5
Оцените
2 постера
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
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Законы человечества
Законы человечества
Laws of Man
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О фильме
На заре холодной войны американские маршалы США Фрэнк и Томми преследуют разыскиваемого убийцу Бенджамина Бонни в пустынях Невады и натыкаются на зловещий заговор, который грозит разрушить самые основы правосудия и мира.
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Страна
США
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
10 января 2025
Премьера в мире
10 января 2025
Производство
Lost Galleon Films, MBG Films
Другие названия
Laws of Man, Inimseadused, Законы человечества
Режиссер
Фил Блаттенбергер
В ролях
Дермот Малруни
Джексон Рэтбоун
Кит Кэррэдин
Грэм Грин
Харви Кейтель
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.6
Оцените
11
голосов
5
IMDb
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