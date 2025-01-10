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Постер фильма Законы человечества
Постер фильма Законы человечества
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5
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2 постера
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Киноафиша Фильмы Законы человечества

Законы человечества

Laws of Man 18+
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

На заре холодной войны американские маршалы США Фрэнк и Томми преследуют разыскиваемого убийцу Бенджамина Бонни в пустынях Невады и натыкаются на зловещий заговор, который грозит разрушить самые основы правосудия и мира.
Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 10 января 2025
Премьера в мире 10 января 2025
Производство Lost Galleon Films, MBG Films
Другие названия
Laws of Man, Inimseadused, Законы человечества
Режиссер
Фил Блаттенбергер
В ролях
Дермот Малруни
Дермот Малруни
Джексон Рэтбоун
Джексон Рэтбоун
Кит Кэррэдин
Грэм Грин
Грэм Грин
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 11 голосов
5 IMDb
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Законы человечества
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