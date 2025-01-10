Не только «Шрек» и «Как приручить дракона»: вот напрасно забытые мультфильмы DreamWorks с высоким рейтингом

Что прятал за своим огромным тюрбаном Сулейман? В «Великолепном веке» этот секрет просто скрыли

Нравится «Полицейский с Рублевки?» Тогда включите этот сериал — Бурунов тут прекрасен, а смеяться начнёте с первой минуты

Море крови, океаны слез: экранизация культовой God of War станет не только жестоким боевиком, но и трогательной семейной драмой

«Дьявол носит…Zara»: фанаты в ужасе от образа Миранды в легендарном сиквеле — стилист объяснил, что с ним не так (фото)

Сколько серий в аниме «Лето, когда умер Хикару»: и почему они выходят раз в неделю, если это Netflix

Слабый пол? Это про гнилой паркет: Сью Сторм самая сильная в «Фантастической четверке» — все благодаря второй силе

Призрак, палец, глобус, злость: сможете узнать песни из фильмов СССР по набору эмодзи? (тест)

8 часов паники и попыток выжить: любимый зомби-сериал Кинга зрители прозвали пародией на «Ходячих мертвецов» — но «переобулись» за пару серий

Для «Голодных игр» нашли новую Китнисс Эвердин — правда, это не то, о чем вы наверняка подумали