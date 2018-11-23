«Жена»: Рецензия Киноафиши

Создательница короля

Каких только историй не придумывают, чтобы рассказать о сильных женщинах, стоящих за спинами известных мужчин. Сколько было предположений, что множество знаменитых писателей на самом деле просто помогали своим женам, чтобы их книги увидели свет. Тим Бертон рассуждал о жизни современной художницы Маргарет Кин (Эми Адамс), которую использовал расчетливый муж (Кристоф Вальц), в своей картине «Большие глаза». А уже совсем скоро в кино выйдет фильм «Колетт» с неподражаемой Кирой Найтли («Искупление»), которая будет выживать в суровом мире мужчин. Пока же кинозрители могут обратить внимание на проект «Жена», где пожилая супружеская пара решает поговорить о серьезном, способном разрушить все, что они с таким трудом и силами накопили за долгие годы совместной жизни.

Кадр из фильма «Жена»

Писатель Джо Кастельман узнает, что ему должны присудить Нобелевскую премию по литературе. Вся семья счастлива за него. Вместе они собирают друзей, отмечают и обсуждают, как все будет происходить. Его жена Джоан активно готовится к путешествию, его сын, начинающий писатель, решает отправиться с родителями, чтобы сопровождать их и, возможно, заявить о себе. В Стокгольме супруги сталкиваются с местными порядками и ударяются в воспоминания о прошлом, которое скрывает множество тайн их семьи. Здесь у каждого есть секреты, проблемы и внутренние демоны, которые иногда берут над ними верх, поэтому до финала вряд ли доживут все.

Кадр из фильма «Жена»

Лауреат Берлинского кинофестиваля шведский режиссер Бьёрн Рунге («И наступит завтра») снял «Жену» в утрированно холодном и безэмоциональном тоне. Оживает история благодаря дуэту Гленн Клоуз («101 далматинец»), в кои-то веки играющей не злодейку, а вполне себе обычного, хоть и гениального человека, и Джонатана Прайса (франшиза «Пираты Карибского моря»). Он, как и в недавнем «Человеке, который убил Дон Кихота», тоже цитирует Сервантеса и изображает не проходного, второстепенного героя, а настоящего писателя, готового ради своих историй, книг и семьи на подвиги, несмотря на свой уже почтенный возраст. Их юные вариации исполнили: Энни Старк («Таинственный Альберт Ноббс») - реальная дочь Гленн Клоуз и очень на нее похожая, и Гарри Ллойд («Джейн Эйр»). Второстепенные герои здесь тоже очень важны. Сына главных героев сыграл Майк Айронс («Белая королева»), его герою не хватает уверенности и любви, поэтому он все время что-то пишет, но редко кому показывает то, что получилось. А журналиста, мечтающего написать биографию Кастельмана, исполнил Кристиан Слэйтер («Мистер Робот»), он задает провокационные вопросы и не отпускает героев ни на шаг, докапываясь до истины.

Кадр из фильма «Жена»

Кастельманы неидеальны: она курит, он изменял. Они постоянно скабрезничают друг на другом и не дают расслабиться, разболеться или надолго уйти в болезни и думы. А попав в Швецию, они сталкиваются с местным колоритом и тем, что происходит во время официального награждения. Лауреатам приходится пройти через настоящий ад, чтобы получить заслуженную медаль, физическую благодарность от всего человечества за свой вклад в науку.

Кадр из фильма «Жена»

Картина «Жена» — это история в лучших традициях театральных постановок, когда несколько человек, находясь в небольшом помещении, разыгрывают драму понятную и знакомую каждому, при этом поднимая важные и актуальные вопросы. Благодаря впечатляющему актерскому составу эта история выделяется из массы подобных, а литературная основа позволяет им развернуться на полную катушку. Создатели фильма говорят со своими зрителями о том, как непросто найти себя, любить одного человека всю жизнь и не сломаться, не перечеркнуть все через года, когда ситуации и вопросы, копившиеся долгое время, все-таки вылезут наружу.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 22 ноября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Жена»