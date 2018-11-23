«Жена»: Рецензия Киноафиши
Каких только историй не придумывают, чтобы рассказать о сильных женщинах, стоящих за спинами известных мужчин. Сколько было предположений, что множество знаменитых писателей на самом деле просто помогали своим женам, чтобы их книги увидели свет. Тим Бертон рассуждал о жизни современной художницы Маргарет Кин (Эми Адамс), которую использовал расчетливый муж (Кристоф Вальц), в своей картине «Большие глаза». А уже совсем скоро в кино выйдет фильм «Колетт» с неподражаемой Кирой Найтли («Искупление»), которая будет выживать в суровом мире мужчин. Пока же кинозрители могут обратить внимание на проект «Жена», где пожилая супружеская пара решает поговорить о серьезном, способном разрушить все, что они с таким трудом и силами накопили за долгие годы совместной жизни.
Писатель Джо Кастельман узнает, что ему должны присудить Нобелевскую премию по литературе. Вся семья счастлива за него. Вместе они собирают друзей, отмечают и обсуждают, как все будет происходить. Его жена Джоан активно готовится к путешествию, его сын, начинающий писатель, решает отправиться с родителями, чтобы сопровождать их и, возможно, заявить о себе. В Стокгольме супруги сталкиваются с местными порядками и ударяются в воспоминания о прошлом, которое скрывает множество тайн их семьи. Здесь у каждого есть секреты, проблемы и внутренние демоны, которые иногда берут над ними верх, поэтому до финала вряд ли доживут все.
Лауреат Берлинского кинофестиваля шведский режиссер Бьёрн Рунге («И наступит завтра») снял «Жену» в утрированно холодном и безэмоциональном тоне. Оживает история благодаря дуэту Гленн Клоуз («101 далматинец»), в кои-то веки играющей не злодейку, а вполне себе обычного, хоть и гениального человека, и Джонатана Прайса (франшиза «Пираты Карибского моря»). Он, как и в недавнем «Человеке, который убил Дон Кихота», тоже цитирует Сервантеса и изображает не проходного, второстепенного героя, а настоящего писателя, готового ради своих историй, книг и семьи на подвиги, несмотря на свой уже почтенный возраст. Их юные вариации исполнили: Энни Старк («Таинственный Альберт Ноббс») - реальная дочь Гленн Клоуз и очень на нее похожая, и Гарри Ллойд («Джейн Эйр»). Второстепенные герои здесь тоже очень важны. Сына главных героев сыграл Майк Айронс («Белая королева»), его герою не хватает уверенности и любви, поэтому он все время что-то пишет, но редко кому показывает то, что получилось. А журналиста, мечтающего написать биографию Кастельмана, исполнил Кристиан Слэйтер («Мистер Робот»), он задает провокационные вопросы и не отпускает героев ни на шаг, докапываясь до истины.
Кастельманы неидеальны: она курит, он изменял. Они постоянно скабрезничают друг на другом и не дают расслабиться, разболеться или надолго уйти в болезни и думы. А попав в Швецию, они сталкиваются с местным колоритом и тем, что происходит во время официального награждения. Лауреатам приходится пройти через настоящий ад, чтобы получить заслуженную медаль, физическую благодарность от всего человечества за свой вклад в науку.
Картина «Жена» — это история в лучших традициях театральных постановок, когда несколько человек, находясь в небольшом помещении, разыгрывают драму понятную и знакомую каждому, при этом поднимая важные и актуальные вопросы. Благодаря впечатляющему актерскому составу эта история выделяется из массы подобных, а литературная основа позволяет им развернуться на полную катушку. Создатели фильма говорят со своими зрителями о том, как непросто найти себя, любить одного человека всю жизнь и не сломаться, не перечеркнуть все через года, когда ситуации и вопросы, копившиеся долгое время, все-таки вылезут наружу.
Дмитрий Бортников
В российском прокате с 22 ноября 2018 года
Расписание и покупка билетов на фильм «Жена»