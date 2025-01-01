Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Гленн Клоуз
Награды
Награды и номинации Гленн Клоуз
Glenn Close
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
События
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Гленн Клоуз
Оскар 2021
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2019
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2012
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1989
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1988
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1985
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1984
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1983
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2005
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2021
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Drama/Comedy Special and Miniseries
Номинант
Outstanding Drama/Comedy Special and Miniseries
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучшая женская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1991
Photographers Award
Победитель
Best Actress
Победитель
Золотая малина 2021
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667