«Трое с небес: Истории Аркадии» — второй анимационный сериал во вселенной, созданной Гильермо дель Торо. На этот раз в центре сюжета инопланетяне королевских кровей: Ажа и Крел, вынужденные бежать с захваченной планеты Акиридион-5. После их ультрасовременной планеты Земля кажется им невероятно примитивной. Но чтобы пришельцы не выделялись среди людей, умная система «Мать» придает им человеческий вид. Ажа и Крел начинают ходить в ту же школу, в которой учатся Джим, Тоби и Клэр из сериала «Охотники на троллей». А в свободное время они ищут способ, как вернуться в свой родной дом.