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Постер к сериалу Трое с небес: Истории Аркадии
Постер к сериалу Трое с небес: Истории Аркадии
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Киноафиша Сериалы Трое с небес: Истории Аркадии
Трое с небес: Истории Аркадии (2018 - 2019) 3Below: Tales of Arcadia 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 10 часов 24 минуты
О чем сериал

«Трое с небес: Истории Аркадии» — второй анимационный сериал во вселенной, созданной Гильермо дель Торо. На этот раз в центре сюжета инопланетяне королевских кровей: Ажа и Крел, вынужденные бежать с захваченной планеты Акиридион-5. После их ультрасовременной планеты Земля кажется им невероятно примитивной. Но чтобы пришельцы не выделялись среди людей, умная система «Мать» придает им человеческий вид. Ажа и Крел начинают ходить в ту же школу, в которой учатся Джим, Тоби и Клэр из сериала «Охотники на троллей». А в свободное время они ищут способ, как вернуться в свой родной дом.

Трое с небес: Истории Аркадии - трейлер второго сезона
Трое с небес: Истории Аркадии
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз Mother
Диего Луна
Диего Луна Prince Krel Tarron
Ник Офферман
Ник Офферман Varvatos Vex
Ник Фрост
Ник Фрост Stuart
Фрэнк Уэлкер
Фрэнк Уэлкер Luug
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Трое с небес: Истории Аркадии - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 13 эпизодов
 
Трое с небес: Истории Аркадии - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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