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Совсем низко. Трейлер
Совсем низко. Трейлер
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Дата публикации: 22 сентября 2014
Совсем низко
– Картина сосредоточится на взаимоотношениях героя с одиннадцатилетней дочерью и расскажет историю сквозь призму детского восприятия — как талантливый и харизматичный Элбани проводит время в коктейль-барах с эксцентричными персонажами.
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6.5
Совсем низко
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