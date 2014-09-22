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Совсем низко - трейлер
Киноафиша Трейлеры Совсем низко. Трейлер

Совсем низко. Трейлер

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Дата публикации: 22 сентября 2014
Совсем низко – Картина сосредоточится на взаимоотношениях героя с одиннадцатилетней дочерью и расскажет историю сквозь призму детского восприятия — как талантливый и харизматичный Элбани проводит время в коктейль-барах с эксцентричными персонажами.
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6.5 Совсем низко
Совсем низко семейный, биография, мюзикл, драма, 2014, США
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