«Кто наш папа, чувак?»: Рецензия Киноафиши

Американизированные ценности семьи Рейнольдс

На свадьбе мамы близнецы Питер и Кайл случайно узнают, что все истории об их отце были вымыслом, на самом деле он вовсе не умер. Чтобы наконец-таки познакомиться со своим родителем, ведь оба выросли с чувством неполноценности, братья оставляют свои семьи и отправляются на его поиски. Есть лишь маленькое упущение - никто точно не знает, кто именно их отец, поэтому это им предстоит выяснить самостоятельно. Каждый из возможных претендентов указывает на следующего «отца», таким образом, братья проезжают полстраны и узнают о своей маме такие подробности, которые ни один ребенок не хотел бы услышать. Зато вспоминают про братские узы и учатся заново общаться и принимать друг друга такими, какие они есть. В финале героев и зрителей ждет монолог мамы, которая и поведает им всю правду о том, кто же все-таки их породил и почему она так странно вела себя в отношении их прошлого.

Кадр из фильма «Кто наш папа, чувак?»

Странная голливудская тенденция - доверять режиссуру людям, далеким от этого дела. Монтажеров на этом поприще потихоньку сдвигают операторы. Они превосходно отрабатывают картинку, но вот с сюжетом у большинства беда, героев кидает из стороны в сторону, от одних эмоций к другим, а история прекращает развиваться где-то в самом начале, в конце же все просто стараются свести к каким-то выводам. А героям - подарить жизнь, о которой они так мечтали и пытались поймать удачу за хвост. Герои Эда Хелмса и Оуэна Уилсона очень напоминают пару Роберта Дауни-мл. и Зака Галифианакиса из картины «Впритык», где двое несуразных героев пытались путешествовать вместе. В фильме «Кто наш папа, чувак?» братья как по цвету волос, так и по восприятию мира, совершенно разные, не принимающие друг друга. Они постепенно осознают, что ближе у них никого нет, и постепенно проникаются друг к дружке.

Кадр из фильма «Кто наш папа, чувак?»

Причем играют Хелмс и Уилсон хорошо знакомых зрителям персонажей: первый уже изображал врача в «Мальчишнике», а второй через фильм играет загорелых мачо, которым возраст не помеха. А вот видеть Гленн Клоуз в положительном образе необычно и свежо. Винг Реймз, Дж. К. Симмонс и Кристофер Уокен появляются, к сожалению, на совсем короткие эпизоды, хотя именно из-за них фильм приобретает жанровую расцветку. Комедия, конечно, переходит в драму, но со спортивно-триллерным привкусом – правда, не без бандитских особенностей и роуд-муви в центре сюжета. В финале же история превращается в совершенно праздничное кино с обязательным персонажем («Клик: с пультом по жизни», «Мистер Судьба»), представляющим судьбу, вселенную и сказочного героя, способного изменить все в любую из сторон - как в худшую, так и лучшую.

Кадр из фильма «Кто наш папа, чувак?»

Фильм «Кто наш папа, чувак?» - такой американизированный вариант встречи любых праздников. В обязательном порядке здесь имеются: неадекватные герои, которые только прикидываются нормальными, много классной, запоминающейся музыки и сахарный сюжет, приправленный довольно-таки существенной долей чернушного юмора (без ситуаций а-ля «Король вечеринок» здесь было не обойтись), и красивыми видами Америки, с забавным приветом из Майами Майклу Бэю. Такие проекты отлично подходят для расслабленного похода в кино, когда от зрителей ничего не требуют, ну, может, только парочка комбо-наборов с обязательным попкорном и шипучкой, чтобы было вкуснее и смешнее было смотреть.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 11 января 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Кто наш папа, чувак?»