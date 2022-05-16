«Четыре хороших дня»: Рецензия Киноафиши

За последние десять лет своей жизни Молли (Мила Кунис) пыталась избавиться от наркотической зависимости 14 раз. Она появляется на пороге дома своей матери Деб (Гленн Клоуз) и уверяет, что теперь, в 15 раз, она серьезно настроена отказаться от наркотиков, но ей необходима материнская поддержка. С трудом преодолев сомнения, Деб соглашается: на несколько дней отправляет дочь в рехаб, а затем отводит ее ко врачу, который рассказывает им о препарате, способном вылечить Молли. Однако для того, чтобы получить инъекцию, она должна на протяжении нескольких дней оставаться абсолютно трезвой. На это время Деб пускает дочь в свой дом, что становится для обеих сложнейшим испытанием ввиду недоверия Деб и враждебности Молли.

Случайно это получилось, или нет, но «Четыре хороших дня» очень напоминает «Красивого мальчика»: в основе обоих – реальная история ребенка-наркомана и его родителя, в главных ролях – всеобщие любимцы, сюжет состоит из череды прорывов и рецидивов в борьбе с наркотиками, а зрителя то заражают лютым недоверием родителя, то заставляют сочувствовать постоянно спотыкающемуся ребенку. Кроме того, «Четыре хороших дня», как и фильм Феликса ван Грунингена, оказывается довольно поверхностным и не пытается углубиться в истоки зависимости одной героини, и роль в ее возникновении второй. Но если картина ван Грунингена была такой же визуально привлекательной, как красивый мальчик Тимоти Шаламе, исполнивший в ней одну из главных ролей, то «Четыре хороших дня» этим похвастаться не может – на себе ее тащат только Клоуз и Кунис. Это скорее актерское упражнение, чем полноценный фильм, – если в работе Гленн Клоуз придраться не к чему, то Мила Кунис время от времени выглядит гипертрофированно.

Четыре хороших дня

Кажется, будто у режиссера «Четырех хороших дней» Родриго Гарсиа были благие намерения – на фоне опиоидного кризиса в США на примере одной семьи показать близким наркозависимых, что они не одиноки в своей борьбе. В общем-то ему это удается именно благодаря актерской игре Гленн Клоуз. Героиня первой мечется между своей беззаветной любовью к собственному дитя и тотальным недоверием к нему, ведь за десять лет своей зависимости Молли успела несколько раз ее обокрасть и заложить ее вещи ради денег на наркотики. Разворачивающиеся события зритель видит глазами именно Деб – она была вынуждена стать тюремщиком собственного ребенка, и Клоуз особенно хороша в те моменты, когда ее Деб теряет дочь из виду: будь то в супермаркете или в притоне, она одинаково недоверчива, одинаково напугана.

В надежде остаться верным своим намерениям Гарсиа настолько фокусируется на Деб, что периодически оставляет в стороне Молли, хотя борьба с зависимостью – это, в первую очередь, именно ее борьба. Она живет со стыдом, с постоянной жаждой, с весом всех ее ошибок, и только от нее зависит исход этой борьбы. И даже один из самых удачных эпизодов фильма – выступление Молли о зависимости перед старшеклассниками по просьбе бывшего тренера, момент, в котором есть что-то исповедальное, – Молли завершает извинениями перед стоящей позади всех матери. «Четыре хороших дня», конечно, не обесценивает труд, с которым наркозависимому достается каждый день трезвости, но словно утверждает, что их близкие страдают куда больше.

Четыре хороших дня

В сущности, «Четыре хороших дня» – это сто минут сценарных клише, ввиду чего фильм и не производит неизгладимого впечатления. Ему, возможно, удастся вытянуть из зрителей пару слезинок во время просмотра, после чего он скорее всего быстро забудется. Неудивительно, ведь, если вдуматься, действительно мощных фильмов о любого рода зависимости не так много: «На игле», «Реквием по мечте», быть может, «Меньше нуля». «Четыре хороших дня» – кино для фанатов Гленн Клоуз и/или Милы Кунис, из-за чьего присутствия на экране все-таки не хочется выключать фильм, не добравшись до конца.