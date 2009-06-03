Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Дом. История путешествия
8.0 Рейтинг IMDb: 8.5
Дом. История путешествия

Дом. История путешествия

Home 18+
О фильме

HOME – это полтора года съемок более чем в 60 странах мира, это самые красивые уголки планеты, которым грозит уничтожение. Это визуальный шедевр, это позитивный шок, фильм – открытие.

Дом. История путешествия - трейлер
Дом. История путешествия  трейлер
Страна Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 5 июня 2009
Премьера в мире 3 июня 2009
Дата выхода
6 августа 2009 Аргентина
3 июня 2009 Бельгия
5 июня 2009 Болгария
5 июня 2009 Бразилия
5 июня 2009 Великобритания
4 июня 2009 Венгрия
25 июня 2009 Германия
5 июня 2009 Гонконг
5 июня 2009 Греция
5 июня 2009 Испания
5 июня 2009 Италия
5 июня 2009 Литва
5 июня 2009 Польша
5 июня 2009 Португалия
5 июня 2009 Румыния
5 июня 2009 США
4 июня 2009 Словакия
5 июня 2009 Франция
5 июня 2009 Чехия
5 июня 2009 Южная Корея
Сборы в мире $1 857 172
Производство Elzévir Films, EuropaCorp, France 2 (FR2)
Другие названия
Home, Boomerang, Domov, Home - Den stora resan, Home - La tierra vista desde el cielo, Home - Nosso Planeta, Nossa Casa, Home - O Mundo é a Nossa Casa, Home - S.O.S. Ziemia!, Home - Storia di un viaggio, HOME 空から見た地球, Khaaneh, Kodu, Namai, Ngôi Nhà Chung, Otthonunk, Pamantul - casa noastra, Uy, Yuva, Дім, Дом. История путешествия, 盧貝松之搶救地球
Режиссер
Янн Артюс-Бертран
Люк Бессон
В ролях
Гленн Клоуз
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Дом. История путешествия
Однажды в лесу 7.2
Однажды в лесу (2013)
Титаны ледникового периода IMAX 3D 5.9
Титаны ледникового периода IMAX 3D (2013)
Мусор 7.8
Мусор (2012)
Да здравствуют антиподы! 7.3
Да здравствуют антиподы! (2011)
Женщина 7.8
Женщина (2019)
Человек 8.4
Человек (2015)
Терра 8.4
Терра (2015)
Спасти планету с Леонардо ДиКаприо 8.2
Спасти планету с Леонардо ДиКаприо (2016)
Больше чем мед 7.8
Больше чем мед (2012)
В поисках Джо 7.0
В поисках Джо (2011)
Самсара 7.4
Самсара (2011)
Земля: Жизнь без людей 6.8
Земля: Жизнь без людей (2008)

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 16 голосов
8.5 IMDb
Написать отзыв
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Дом. История путешествия - трейлер
Дом. История путешествия Трейлер
Слушать
саундтрек фильма Дом. История путешествия
Кадры из фильма
