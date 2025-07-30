«Счастливчик Гилмор 2»: Рецензия Киноафиши

Эмоциональный парень любит свою бабушку и с детства мечтает стать хоккеистом, но, сколько ни приходит на просмотры в профессиональные хоккейные клубы, каждый раз оказывается в пролете. Волей случая он попадает в гольф — и там внезапно становится суперзвездой, наживает себе врагов, а потом, толком даже не зная правил, выигрывает крупный чемпионат. Зовут его Счастливчик Гилмор (имя с фамилией в оригинале буквально звучат как Happy Gilmore). В 1996-м году его впервые сыграл Адам Сэндлер в культовой и по-хорошему дурашливой одноименной комедии, переполненной абсурдным юмором.

В 2025 году эта история получает новый виток: спустя тридцать лет Netflix собирает почти всех актеров, сыгравших в «Счастливчике Гилморе», приглашает режиссера Кайла Ньюачека и организует съемки сиквела. Гилмору теперь — как, впрочем, и самому Адаму Сэндлеру, — пятьдесят восемь, из разухабистого взрывного паренька он превращается в толстеющего бородача, который сначала живет припеваючи, а потом не может пережить смерть любимой жены (Джули Боуэн), уходит из гольфа, начинает выпивать и влезает в долги. Но жить без денег оказывается проблематично: чтобы оплатить своей дочке обучение в парижской балетной школе, Гилмор решает вернуться в большой спорт. После нескольких лет алкоголизма и отсутствия спортивной практики это оказывается еще сложнее, чем начинать с нуля.

А Сэндлер, конечно, постарел. Во время просмотра «Счастливчика Гилмора 2» складывается ощущение, что актер прекрасно это понимает и вслед за своим героем иронизирует в том числе над собой, потерявшим былую прыть и хорошую форму. «Место счастья», которое Гилмор в мотивационных целях представляет себе каждый раз, когда перестает верить в собственные силы, меняется кардинально: если раньше это был райский сад, где в нижнем белье и с двумя кружками пива расхаживала его жена, то теперь Гилмор мечтает о том, чтобы просто сидеть на унитазе и смотреть рилсы. В этой метаморфозе — весь путь героя: Сэндлер с присущей ему раскрепощенностью создает образ уже знакомого нам гольфиста, смотрит в глаза своему собственному возрасту и пытается справиться с новыми страхами.

Очевидно, что при создании сиквела авторы преследовали две цели: пересобрать сюжет тридцатилетней давности и сделать фильм, который по легкости и задору если и не превзошел бы, то мог хотя бы сравниться с оригиналом. Первое получилось: чуть ли не самая удачная черта «Счастливчика Гилмора 2» заключается в том, что все герои комедии 1996 года предстают здесь в новом качестве — и это сделано остроумно. Медработник из дома престарелых (Бен Стиллер) переквалифицируется в специалиста по борьбе с алкоголизмом, юрист налоговой службы (Роберт Шмигель) станет адвокатом, бывший антагонист (Кристофер Макдональд) пройдет курс лечения в психушке и встанет на сторону добра, а гигант-строитель с гвоздем в голове (Ричард Кил) переродится в теле собственного, такого же долговязого и неуклюжего сына (Бобан Марьянович). Сам Гилмор, хоть и не поменялся кардинально, по образу жизни теперь больше напоминает собственную бабушку, чем себя тридцать лет назад, зато народил красавицу-дочь и четырех сыновей, которые все как один похожи на своего отца. Напоминая детали старого сюжета коротенькими вставками из оригинала, авторы пытаются отреагировать на изменения времени — пусть не изобретая ничего нового, но предлагая зрителю такую трансформацию старой истории, которая не может не улыбнуть поклонников первой части.

С другой стороны, творческое старение (особенно когда дело касается сиквелов) — это еще и риск самоповтора, закостенелости образов, очевидного развития действия. Симптоматично, что и они в новом фильме на месте: не только Адам Сэндлер обзавелся бородой, но и шутки его — да простит мне читатель нехитрый каламбур — становятся бородатыми. Если раньше своими неуклюжестью и чувством юмора Сэндлер вызывал смех почти всегда, то теперь периодически промахивается, и хорошо, если попадает хотя бы через раз. Некоторые комические эпизоды (например, сцена, в которой одного второстепенного персонажа на смерть разрывают четыре аллигатора) выглядят просто по-детски и сомнительно с этической точки зрения. Чтобы встать вровень с оригиналом, «Счастливчику Гилмору 2» не хватает изобретательности. Предсказуемость действия, которая в таких фильмах обычно нивелируется успехом конкретного эпизода, здесь выступает на первый план, отсутствие интриги начинает навевать скуку, и даже новые герои не помогают (а в кадре появляются, например, Маргарет Куолли и Стив Бушеми). Ближе к финалу действие начинает проседать драматургически и совершенно перестает удивлять.

Наконец, будучи стандартным — не провальным, но и не особенно выделяющимся на общем фоне — сиквелом, «Счастливчик Гилмор 2» остается верен тем идеям, на которых был построен культовый оригинал. В 96-м году естественный и живой паренек-неудачник противостоял высокомерным снобам в чистеньких белых костюмах. Теперь враг, наоборот, кроется в новоявленных реформаторах гольфа, которые хотят сделать из традиционного спорта зрелищное шоу (олигарха, всерьез решившего этим заняться, сыграл Бенни Сэфди), а Счастливчику Гилмору предстоит дать им отпор. Человеческая агрессия, которая раньше шла рука об руку со строгостью, нынче соседствует с проплаченным хулиганством. Одна эпоха сменяет другую, но Гилмор-Сэндлер борется со злодеями все так же — в форме любимых «Бостон Брюинз», смехом и яростью.