Одинокий отец Джордж желает своей 16-летней дочери Тессе только добра. Поэтому когда он находит в ее прикроватном столике пачку презервативов, он решает переехать из Нью-Йорка в пригород. Но Тесса видит в этом только кошмарность чересчур ухоженных газонов и чересчур силиконовых мамаш. Пригород может оказаться адом, но для Тессы и Джорджа это может быть шанс сблизиться. Тесса и Джордж остались вдвоем еще до того, как Тесса научилась ходить на горшок. До сих пор Джордж неплохо справлялся с воспитанием дочери, но теперь внезапно чувствует, что самому ему не справиться. Так что прощай, Нью-Йорк, здравствуй, пригород. Поначалу Тесса в ужасе от мамочек с пластикой и их сидящих на Ред Булле чадах. Но понемногу и Тесса, и ее отец приспосабливаются к жизни на идеально чистых улицах пригорода. Конечно, соседи будут пугать вас своей любвеобильностью, а их детки будут метать в вас полные ненависти взгляды. Но под этими слоями силикона и кофеина соседи оказываются вовсе не такими уж и плохими. И жаркое у них отличное.