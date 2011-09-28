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Постер сериала Пригород
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Киноафиша Сериалы Пригород

Пригород (2011 - 2014)

Suburgatory 18+
Год выпуска 2011
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 20 часов 54 минуты

О чем сериал

Одинокий отец Джордж желает своей 16-летней дочери Тессе только добра. Поэтому когда он находит в ее прикроватном столике пачку презервативов, он решает переехать из Нью-Йорка в пригород. Но Тесса видит в этом только кошмарность чересчур ухоженных газонов и чересчур силиконовых мамаш. Пригород может оказаться адом, но для Тессы и Джорджа это может быть шанс сблизиться. Тесса и Джордж остались вдвоем еще до того, как Тесса научилась ходить на горшок. До сих пор Джордж неплохо справлялся с воспитанием дочери, но теперь внезапно чувствует, что самому ему не справиться. Так что прощай, Нью-Йорк, здравствуй, пригород. Поначалу Тесса в ужасе от мамочек с пластикой и их сидящих на Ред Булле чадах. Но понемногу и Тесса, и ее отец приспосабливаются к жизни на идеально чистых улицах пригорода. Конечно, соседи будут пугать вас своей любвеобильностью, а их детки будут метать в вас полные ненависти взгляды. Но под этими слоями силикона и кофеина соседи оказываются вовсе не такими уж и плохими. И жаркое у них отличное.

В ролях
В ролях
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Джереми Систо
Джереми Систо
Ана Гастейер
Крис Парнелл
Крис Парнелл
Шерил Хайнс
Шерил Хайнс
Джейн Леви
Джейн Леви
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Пригород - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 22 эпизода
 
Пригород - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 22 эпизода
 
Пригород - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2014, 13 эпизодов
 
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