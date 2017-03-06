Наваждение, 2017

Фильм «Наваждение» является режиссёрским дебютом известного продюсера Дениз Ди Нови. Она выпустила в прокат такие картины, как «Женщина-кошка», «Эдвард руки-ножницы» и «Спеши любить». Главные роли в её собственной картине исполнили Кэтрин Хайгл («Голая правда», «Киллеры», «27 свадеб») и Розарио Доусон («Город грехов», «Богема», «Сорвиголова»). Также в фильме снялись Джофф Сутльц («Неслабый пол»), Шерил Лэдд («Американская история преступлений») и Джэйсон Блэр («Одержимость»).

В центре сюжета фильма «Наваждение» самая простая женщина, которой не повезло в браке. Когда её муж бросает её и уходит к другой, она не может этого вынести и решает совершить возмездие. Но только мстить она собирается не бывшему супругу, а его новой жене. И она не успокоится, пока не убедится, что её жизнь превратилась в ад.