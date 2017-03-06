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Наваждение Наваждение
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Unforgettable

Наваждение, 2017

2017 / США
6.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Наваждение» является режиссёрским дебютом известного продюсера Дениз Ди Нови. Она выпустила в прокат такие картины, как «Женщина-кошка», «Эдвард руки-ножницы» и «Спеши любить». Главные роли в её собственной картине исполнили Кэтрин Хайгл («Голая правда», «Киллеры», «27 свадеб») и Розарио Доусон («Город грехов», «Богема», «Сорвиголова»). Также в фильме снялись Джофф Сутльц («Неслабый пол»), Шерил Лэдд («Американская история преступлений») и Джэйсон Блэр («Одержимость»).

В центре сюжета фильма «Наваждение» самая простая женщина, которой не повезло в браке. Когда её муж бросает её и уходит к другой, она не может этого вынести и решает совершить возмездие. Но только мстить она собирается не бывшему супругу, а его новой жене. И она не успокоится, пока не убедится, что её жизнь превратилась в ад.

- Изначально главные роли могли сыграть Кейт Хадсон («Как отделаться от парня за 10 дней») и Керри Вашингтон («Джанго освобождённый»)

- Режиссёром могла стать Амма Асанте («Белль», «Путь жизни»), но она покинула проект вслед за Керри Вашингтон, а место досталось Дениз Ди Нови

- «Наваждение» - второй фильм сценариста Кристины Ходсон после ленты «Взаперти» 2016 года

Тесса Конновер тяжело переживает развод с мужем Дэвидом. Он теперь счастливо помолвлен с Джулией Бэнкс, которая вторгается не только в дом, в котором они когда-то жили с Тессой, но и в жизнь их дочери Лили. Джулия, в своей новой роли жены и мачехи, отчаянно верит, что, наконец, встретила мужчину своей мечты, который поможет ей забыть ее беспокойное прошлое. Но зависть Тессы набирает обороты, и ничто не помешает ей превратить мечту Джулии в ее худший кошмар.

6.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 20 апреля 2017
Премьера онлайн 16 августа 2017
Премьера в мире 6 марта 2017
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Дениз Ди Нови
Дениз Ди Нови
В ролях
Кэтрин Хейгл
Кэтрин Хейгл
Розарио Доусон
Розарио Доусон
Шерил Лэдд
Шерил Лэдд
Уитни Каммингс
Уитни Каммингс
Джофф Стульц
Джофф Стульц
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Наваждение 3 постера
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Наша рецензия
Равно так же, как рыбак рыбака, так и жертвы психологического насилия видят друг друга издалека. Джулия Бэнкс (Розарио Доусон), темнокожая успешная колумнистка интернет-журнала, специализирующаяся на любовных историях, не так давно вырвалась из уничтожающих созависимых отношений с парнем, который её избивал. Её новый жених Дэвид (Джофф Стульц), обладатель квадратного подбородка и пивоваренного завода, недавно развёлся с крайне стервозной и психически нестабильной, — буквально-таки…
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