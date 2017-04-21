«Наваждение»: Рецензия Киноафиши

Барби-шизофреник и Принцесса-параноик

Равно так же, как рыбак рыбака, так и жертвы психологического насилия видят друг друга издалека. Джулия Бэнкс (Розарио Доусон), темнокожая успешная колумнистка интернет-журнала, специализирующаяся на любовных историях, не так давно вырвалась из уничтожающих созависимых отношений с парнем, который её избивал. Её новый жених Дэвид (Джофф Стульц), обладатель квадратного подбородка и пивоваренного завода, недавно развёлся с крайне стервозной и психически нестабильной, — буквально-таки токсичной, как «Фукусима-1», — женой Тессой (Кэтрин Хейгл).

Кадр из фильма «Наваждение»

Казалось бы, теперь все кошмары позади, сумасшедшие бывшие, как и положено, остались в прошлом, а впереди безоблачное и счастливое будущее. Но есть одна маленькая проблема: у Дэвида с Тессой общий ребёнок — Лили — которая внезапно проникается любовью к новой подруге отца, чем и вызывает гнев матери со всеми признаками маниакальной шизофрении. Воспитываемая с детства собственной матерью как убер-солдат в женском эквиваленте, Тесс клинически не терпит поражений, и считает себя пупом Земли, которому все должны. В случае с Джулией, та задолжала ей и брак, и жизнь в придачу.

Кадр из фильма «Наваждение»

Успешный продюсер Дениз Ди Нови («Бэтмен возвращается», «Спеши любить»), будучи уже солидной дамой, о возрасте которой всё так же неприлично спрашивать, просто потому что и вопросов теперь не возникает, — в этом году ей исполнилось 60, — решила окончательно вписаться в историю американского кино. Вооружившись парочкой востребованных актрис, прославившихся преимущественно благодаря многосерийным фильмам, и взяв за основу хрестоматийный сюжет патологической ревности, Дениз то ли возродила жанр эротического триллера («Соблазн», «Основной инстинкт», «С широко закрытыми глазами», «9 ½ недель»), то ли похоронила отличный телевизионный проект в полнометражном формате. В любом случае, «Наваждение» смотрится стройно, подобно манекенщице, страдающей анорексией: скелет повествования просвечивает насквозь, каждый ход можно просчитать и свериться по учебнику, — никаких сюрпризов и неожиданностей. Только пуританство, только для домохозяек!

Кадр из фильма «Наваждение»

И всё-таки, какой бы приближённой к оригиналу ни была адаптация названия, «Незабываемое» («Unforgettable») как нельзя точно отражает смысл происходящего на экране. Режиссёр ленты Дениз Ди Нови неоднозначно намекает на расхожие материнские ошибки, к счастью, не самые популярные, но, пожалуй, одни из самых острых: проекция собственных неудач на жизнь дочери. Иначе говоря, один из основополагающих «месседжей» фильма буквально кричит о том, что не нужно пытаться исправить свою поломанную судьбинушку посредством отпрысков — будет только хуже, и от грехов этих не отмоешься. Крик автора достигнет даже уха глухонемого. Линейность и предсказуемость повествования в данном случае должна быть оправдана с точки зрения считывания информации любым зрителем, — будь то выхолощенный яппи или престарелая феминистка-революционерка. Даже визуальные образы, тонкой иглой пронзающие стандартизированную статичную «сериальную прослойку», довольно изящны и просты. Ну, неужели праздничный торт с именем «Джулия», разрезанный пополам, не скажет о том, что жизнь героини поделилась с настоящего момента на «до» и «после»?

Кадр из фильма «Наваждение»

Посмотреть ленту стоит хотя бы из-за Розарио Доусон и Кетрин Хейгл, которые стараются выкладываться на полную мощность, чтобы хоть как-то компенсировать шаблонность сценария. И, знаете, это довольно интересная схватка двух профессионалок. К тому же, Кетрин Хейгл, долгое время находившись в нездоровой зависимости от ролей в комедийных ситкомах, довольно неплохо реабилитируется в амплуа высококонцентрированной злодейки. Ну, а составляющую «эротического», — от «триллера», — отыгрывает Доусон, хотя ничего непристойного увидеть не сулит. Если только непозволительную фривольность в сцене, когда темнокожая героиня, находясь в полном одиночестве, забирается в ванную, надёжно прикрывая всё то, ради чего ставится великовозрастное ограничение 18+. Даже не гонясь в кинотеатр за «обнажёнкой», подобный бытовой обман вызывает непроизвольное возмущение.

И всё же «Наваждение» является довольно редким зверем в кинопрокате на 2017 год, ведь данный продукт содержит 0% эмансипации. Да-да, он буквально обезжирен прогрессирующей мыслью о главенстве карьеры над семейной идиллией, что вызывает тёплую улыбку, и далеко не ироничную, — скорее сочувственную.

Евгений Антипин

В российском прокате с 20 апреля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Наваждение»