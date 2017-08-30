«Удача Логана»: Рецензия Киноафиши

Джеймс Бонд в мусорном баке

Дабы провернуть ограбление века, на самом деле, нужно не так уж много. Перво-наперво надо составить план. А потом придумать парочку запасных, на тот случай, если не сработает главный. Также не помешает найти отличного взрывотехника: большой куш всегда прячется за толстыми стенами, а, значит, эти стены требуется устранить. Впрочем, с подобной ерундой у Джимми Логана (Ченнинг Татум) проблем не было: фантазия у него всегда работала будь здоров, да и знакомый «властелин динамита» тоже имелся. Кстати, звали его Джо-Бабах (Дэниэл Крэйг). И был этот Бабах воистину гениален: бомбу состряпать мог из простого пакетика, заменителя соли, отбеливателя и мармеладок. Рецепт уникальный, ага.

Ченнинг Татум в фильме Стивена Содерберга «Удача Логана»

Однако ж не всё так просто. Гениальный Бабах сидел в это время в тюрьме, а взрывать что либо дистанционно не так-то легко. Поэтому Бабаха пришлось из-за решетки вытаскивать. Как назло, он потребовал взять в долю двух своих родичей, а они…гм… интеллектом совсем не богаты. Но и это еще полбеды. Главная же проблема в том, что младший брат Джимми Клайд (Адам Драйвер) снова стал вспоминать про «проклятье Логанов». А значит, ждите беды. Проклятие, кстати, уже не раз являло Логанам свою силу. Когда-то давно у Джимми были шансы стать новым Пеле (или просто прорваться в сборную). Но он стал лишь хромым рабочим. А Клайд стал одноруким барменом, вернувшись из армии инвалидом. В общем, Логаны – неудачники, с какой стороны ни глянь. Но угомониться они почему-то не могут – и снова идут на дело. Точнее, прут на рожон…

Кадр из фильма Стивена Содерберга «Удача Логана»

Когда среди киноманов всплывает фамилия Стивена Содерберга, те, как правило, всегда сначала вспоминают «Друзей Оушена» и только потом «Трафик» и «Эрин Брокович». «Солярис» же, например, не всплывает и вовсе. Как ни странно, наверное, именно в этом и кроется причина того, что мистер Содерберг четыре года назад из профессии уходил: он не хотел, чтобы его воспринимали слишком однобоко, не хотел быть автором одного фильма. И не хотел подчиняться диктату студий, требовавших от него вполне определенных картин: ему стало скучно работать с мега-бюджетами, скучно снимать для аудитории, которая моложе 25-ти и т.д. Но сегодня он возвращается с «Удачей Логана», которая, с одной стороны, этим «протестным настроениям» режиссера отвечает, а, с другой, (вот ведь неожиданность!) является прямой наследницей «Друзей Оушена».

Дэниэл Крэйг в фильме Стивена Содерберга «Удача Логана»

По сюжету фильм связан с гонками, точнее, с гоночным треком. Но по иронии судьбы, именно гоночную машину, набирающую бешеную скорость за доли секунд после старта, «Удача Логана» напоминает меньше всего. Стартует она медленно, разгоняется крайне лениво. Такое впечатление, что режиссер специально занижает темпо-ритм, намеренно и демонстративно отказывается от клиповой подачи, словно издеваясь над теми, кто ждет от него привычного драйва. Можно даже сказать, что Стивен Содерберг умудрился снять детектив, в котором напрочь отсутствуют элементы триллера – и это, скорее всего, связано с его нежеланием ориентироваться на молодежную аудиторию, для которой подобный «выпендреж» в жанровом кино практически моветон.

Кадр из фильма Стивена Содерберга «Удача Логана»

Тем не менее, «Логан» постепенно набирает обороты и благополучно добирается до финиша благодаря курчаво закрученной интриге, которая более или менее раскручивается только в самом конце. И здесь «Удача» следует точно по колее, проложенной когда-то «Друзьями Оушена»: в ход идет сюжет с двойным дном. Полностью выстроить цепочку событий и разгадать ворох загадок удается лишь за пару минут до финальных титров (при этом, правда, обнаруживается пара логических несостыковок, например, не очень понятно, зачем была нужна история с тараканами и тортом, но… но это уж мелочи). Во всяком случае, именно интрига цементирует фильм и не дает ему развалиться на запчасти, что при таком вялом темпо-ритме было бы неудивительно.

Кадр из фильма Стивена Содерберга «Удача Логана»

Второй плюс «Логана» и второе доказательство его родства с «Друзьями Оушена» - это ирония автора над собственными персонажами, временами перерастающая в пародию. Шуток, конечно, могло быть и больше (гомерической «ржакой» фильм точно не назовешь), но те, что имеются, выстреливают неплохо (взять хоть бунт в колонии, к примеру). Что же касается третьего плюса, то он и вовсе находится на поверхности. Это кастинг. И то, что он шикарен, заметить несложно. Однако (не в обиду Адаму Драйверу и Ченнингу Татуму) большая часть лавровых венков достается агенту 007 (простите!) Дэниэлу Крэйгу. Роль «плохиша» ему явно к лицу – она идет ему больше, чем роль безупречного секретного агента, дегустатора красивых женщин и коктейля «водка с мартини».

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 7 сентября

Расписание и покупка билетов на фильм «Удача Логана»