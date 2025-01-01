Меню
Награды и номинации Шона Хэйса

Sean Hayes
Награды и номинации Шона Хэйса
Золотой глобус 2005 Золотой глобус 2005
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2004 Золотой глобус 2004
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2003 Золотой глобус 2003
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2002 Золотой глобус 2002
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2001 Золотой глобус 2001
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2000 Золотой глобус 2000
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Special Class Programs
Победитель
Outstanding Special Class Programs
Победитель
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2003 Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002 Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001 Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005 Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004 Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
