Сериал «Безжалостное солнце» — бескомпромиссное шоу о приближении конца света. Двое сотрудников правоохранительных органов вынуждены работать в пугающих условиях, ведь они узнают о скором пришествии апокалипсиса. Землю и жизнь погубит наше родное светило. Сразу после этого на них начинается охота со стороны властей, которые надеются скрыть информацию от жителей. В противном случае их ждет лишь анархия и упадок. Так что выбор перед героями стоит нелегкий, ведь им придется решить, как лучше поступить с правдой.