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Постер сериала Безжалостное солнце
Постер сериала Безжалостное солнце
Постер сериала Безжалостное солнце
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
3 постера
Киноафиша Сериалы Безжалостное солнце

Безжалостное солнце (2018 - 2018)

Hard Sun 18+
Год выпуска 2018
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 5 часов 30 минут

О чем сериал

Сериал «Безжалостное солнце» — бескомпромиссное шоу о приближении конца света. Двое сотрудников правоохранительных органов вынуждены работать в пугающих условиях, ведь они узнают о скором пришествии апокалипсиса. Землю и жизнь погубит наше родное светило. Сразу после этого на них начинается охота со стороны властей, которые надеются скрыть информацию от жителей. В противном случае их ждет лишь анархия и упадок. Так что выбор перед героями стоит нелегкий, ведь им придется решить, как лучше поступить с правдой.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Neil Cross
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джим Стерджесс
Джим Стерджесс Robert Hicks
Ричард Койл
Ричард Койл Thom Blackwood
Эдриен Роулинс DS George Mooney
Агнесс Дейн
Агнесс Дейн Elaine Renko
Дермот Краули Father Dennis Chapman
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

6.2
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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Сезоны
Безжалостное солнце - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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