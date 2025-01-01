Спустя 15 сезонов фанатов «Сверхъестественного» до сих пор мучает вопрос: так был Бен сыном Дина или нет?

Создательница «Дневников вампира» готовит новый хит ничуть не хуже: в основе сериала лежит культовый роман

Дени Вильнев подготовил сюрприз для фанатов «Дюны»: вот кто вернется в третьей части – это неожиданно

Бортко изменил финал «Собачьего сердца» — у Булгакова все было между строк: что на самом деле происходит с Шариком в финале

НТВ готовит подарок фанатам «Невского»: новый детектив о питерских буднях – премьера уже 13 октября

Новый «Барбигеймер» на подходе: легендарный мульт уложит «Майнкрафт в кино 2» на лопатки - в РФ у Момоа нет и шанса

Толкин бы сказал — слишком по-голливудски: Джексон сделал «Хоббита» взрослым, но за этот момент в финале его ругают

Совсем не так, как у Netflix: чем закончилась манга «Алиса в Пограничье» — одно отличие сыграло с 3-м сезоном злую шутку

Козья шерсть на лице и свобода после трех схваток: Голливуду пора «забить» на «Гладиатора» - он блекнет на фоне быта обычных римлянок

Актер из «Уэнсдэй» проговорился о начале съемок 3 сезона — новые серии могут выйти намного раньше, чем мы думали