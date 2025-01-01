Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Алек Болдуин
Награды
Награды и номинации Алека Болдуина
Alec Baldwin
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Алека Болдуина
Оскар 2004
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2004
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Miniseries
Номинант
Outstanding Miniseries
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA 2010
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2004
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Берлинале 2007
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Спустя 15 сезонов фанатов «Сверхъестественного» до сих пор мучает вопрос: так был Бен сыном Дина или нет?
Создательница «Дневников вампира» готовит новый хит ничуть не хуже: в основе сериала лежит культовый роман
Дени Вильнев подготовил сюрприз для фанатов «Дюны»: вот кто вернется в третьей части – это неожиданно
Бортко изменил финал «Собачьего сердца» — у Булгакова все было между строк: что на самом деле происходит с Шариком в финале
НТВ готовит подарок фанатам «Невского»: новый детектив о питерских буднях – премьера уже 13 октября
Новый «Барбигеймер» на подходе: легендарный мульт уложит «Майнкрафт в кино 2» на лопатки - в РФ у Момоа нет и шанса
Толкин бы сказал — слишком по-голливудски: Джексон сделал «Хоббита» взрослым, но за этот момент в финале его ругают
Совсем не так, как у Netflix: чем закончилась манга «Алиса в Пограничье» — одно отличие сыграло с 3-м сезоном злую шутку
Козья шерсть на лице и свобода после трех схваток: Голливуду пора «забить» на «Гладиатора» - он блекнет на фоне быта обычных римлянок
Актер из «Уэнсдэй» проговорился о начале съемок 3 сезона — новые серии могут выйти намного раньше, чем мы думали
Четверть миллиарда на один фильм: рекорд самого дорогого проекта Нолана до сих пор не побит — даже «Одиссея» стоит столько же
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667