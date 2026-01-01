Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Тень
Постер фильма Тень
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Тень

Тень

The Shadow 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

30-ые годы XX века, город Нью-Йорк. Бывший наркобарон, а теперь, после пребывания в буддийском храме, добропорядочный гражданин, спрятав лицо под маской, сражается со злом в городе. Но на его пути возникает сильный противник, собирающийся создать атомную бомбу и править миром.

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 1 июля 1994
Дата выхода
1 июля 1994 Россия 12+
19 января 1995 Австралия PG
18 ноября 1994 Великобритания
23 февраля 1995 Венгрия
26 октября 1994 Германия
1 июля 1994 Казахстан
10 ноября 1994 Нидерланды
1 июля 1994 США
1 июля 1994 Украина
25 октября 1994 Франция TP
MPAA PG-13
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $48 063 435
Производство Universal Pictures, Bregman/Baer Productions
Другие названия
The Shadow, La sombra, O Sombra, Shadow und der Fluch des Khan, Az Árnyék, Chaya, Cień, Gölge, L'uomo ombra, Le Shadow, O anthropos skia, Senka, Skyggen, The Shadow - varjo, The Shadow (La Sombra), Ο άνθρωπος σκιά, Сянката, Тень, Тінь, シャドー（1994）, 魅影魔星
Режиссер
Рассел Малкэй
В ролях
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Джон Лоун
Пенелопа Энн Миллер
Пенелопа Энн Миллер
Питер Бойл
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Тень
Горец 7.6
Горец (1986)
Отправь их в ад, Мэлоун 6.3
Отправь их в ад, Мэлоун (2009)
Шоу ужасов Рокки Хоррора 4.2
Шоу ужасов Рокки Хоррора (2016)
Мститель 5.1
Мститель (2009)
Вампиры 6.5
Вампиры (1998)
Спаун 5.2
Спаун (1997)
Фантом 5.0
Фантом (1996)
Судья Дредд 5.6
Судья Дредд (1995)
Универсальный солдат 6.8
Универсальный солдат (1992)
Дик Трэйси 6.6
Дик Трэйси (1990)
Человек тьмы 6.7
Человек тьмы (1990)
Горец 2: Оживление 4.7
Горец 2: Оживление (1991)

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 12 голосов
6.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Margo Lane О, Боже, мне приснилось.
Lamont Cranston Мне тоже. Что тебе приснилось?
Margo Lane Я лежала голая на пляже в Южных морях. Прилив доходил до моих пальцев на ногах. Солнце палило. Кожа была и горячая, и прохладная одновременно. Это было прекрасно. А тебе?
Lamont Cranston Мне приснилось, что я содрал всю кожу с лица и под ней оказался кто-то другой.
Margo Lane У тебя проблемы.
Lamont Cranston Я в курсе.
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4
Все упиваются «Невским», но этот детектив не хуже: 24 серии посмотрела за выходные — тут есть Шибанов из «Первого отдела»
Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше