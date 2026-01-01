Отзывы о фильме
30-ые годы XX века, город Нью-Йорк. Бывший наркобарон, а теперь, после пребывания в буддийском храме, добропорядочный гражданин, спрятав лицо под маской, сражается со злом в городе. Но на его пути возникает сильный противник, собирающийся создать атомную бомбу и править миром.
|1 июля 1994
|Россия
|12+
|19 января 1995
|Австралия
|PG
|18 ноября 1994
|Великобритания
|23 февраля 1995
|Венгрия
|26 октября 1994
|Германия
|1 июля 1994
|Казахстан
|10 ноября 1994
|Нидерланды
|1 июля 1994
|США
|1 июля 1994
|Украина
|25 октября 1994
|Франция
|TP