Margo Lane О, Боже, мне приснилось.

Lamont Cranston Мне тоже. Что тебе приснилось?

Margo Lane Я лежала голая на пляже в Южных морях. Прилив доходил до моих пальцев на ногах. Солнце палило. Кожа была и горячая, и прохладная одновременно. Это было прекрасно. А тебе?

Lamont Cranston Мне приснилось, что я содрал всю кожу с лица и под ней оказался кто-то другой.

Margo Lane У тебя проблемы.