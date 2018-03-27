«Дорогой диктатор»: Рецензия Киноафиши

На деревню дедушке

Представьте вселенную, в которой вы отправляете письмо правителю какой-нибудь страны, а оно не просто доходит до него, а ещё и возвращается к вам с ответом. Звучит как сказка. И поскольку в фильме «Дорогой диктатор» именно так всё и происходит, не проще ли его будет сразу записать в этот удобный жанр, чтобы уже перестать кричать на экран «Так не бывает!», и попытаться понять, зачем же на самом деле сняли это кино.

Кадр из фильма «Дорогой диктатор»

Диктатор, как и страна, тут, разумеется выдуманный. Но если вам случайно покажется, что он похож на Фиделя Кастро, то вам не кажется. Ведь если создавать условный мир, то населять его надо узнаваемыми образами. А облик Команданте знают даже те, кто не помнит президента своей страны. И вот этот самый выдуманный диктатор после нескольких месяцев переписки с американской школьницей-бунтаркой оказывается у неё в гараже. Дальше разворачивается классический сюжет, в котором случайный гость меняет жизнь тех, кто его приютил. А заодно, между делом, читает с экрана лекцию «Что такое тирания и почему это плохо». Но это неточно.

Кадр из фильма «Дорогой диктатор»

Вообще, выделить главную мысль в этой полуторачасовой комедии довольно сложно. Потому что создатели «Диктатора», Лиза Аддарио и Джо Сиракьюз, кажется, слишком буквально поняли выбранный жанр и перенасытили его странными персонажами и их странными проблемами. Вроде же так смешнее? Но, спрашивается, зачем в сатире, обличающей диктатуру, как мировую, так и местечковую, сюжетная линия про дантиста-извращенца? Неужели без этих откровенно неприятных сцен не получалось высмеять проблему большинства женщин в мире: соглашусь на любой изврат, лишь бы женился. Стоп, это уже второй месседж. Кстати, визуальной натуралистичной мерзости в «Дорогом диктаторе» хватает. Вам и так показывают чуть карикатурный, но довольно правдивый, неприглядный и отталкивающий облик американской бедности. А тут ещё эти ноги, и пальцы, и трусы… Всё это отталкивает от картины. Хотя бы потому, что от фильмов, где главную роль играет Майкл Кейн, мы невольно ждём какой-то интеллигентности. Но она зрителям достается исключительно в тех сценах, где присутствует почётный сэр.

Кадр из фильма «Дорогой диктатор»

И вот эта локальная диктатура Кейна хоть как-то выручает ленту. Актёр отнюдь не лишён самоиронии и прежде, чем надеть на себя привычную маску философствующего дедушки, цитирующего Шекспира, поваляет в кадре дурака на радость публике. Правда перемены в его поведении происходят так будто по щелчку пальцев, без каких-либо видимых на экране причин. Но мы же договорились, что это сказка. Его партнёршу, Одейю Раш, тоже не упрекнёшь в неубедительности. Из образа богатенькой школьницы в «Леди Бёрд» - в уродские ботинки аутсайдера. И это работает. Она уморительна без кривляний и так же естественно трогательна или растеряна. Определённо, этот дуэт на экране состоялся, пусть и включает в себя преимущественно клише.

Кадр из фильма «Дорогой диктатор»

Остальные персонажи словно сбежали из расстрельного списка: Кэти Холмс, Джейсон Биггз, Сет Грин. Это что, попытка заманить на средненькое кино аудиторию «кому за 30», кому эти имена хоть о чём-то говорят? Из этой троицы хоть какое-то значение для фильма имеет лишь героиня Холмс. Но её игру спасают лишь подтянутые ноги в шортах. В эпизодах, где нужно ломать комедию, она явно проигрывает своей кино-дочери. И то, что режиссеры попали в тренд феминистского кино, которое пропагандирует girls power, выглядит случайностью, а не продуманным сценарным посланием. Даже своё «Краткое руководство по тирании», отличная же задумка, они не смогли довести до логического конца и превратили его в традиционный набор вдохновляющих фраз.

Кадр из фильма «Дорогой диктатор»

Из-за этого «Дорогому диктатору» так сложно закрепиться в памяти зрителей. Что хотели сказать авторы? Высмеять диктатуру, показать одиночество тирана, научить женщин действовать решительно, но не слишком, наладить парочку отношений… Пожалуй, последнее авторам удалось лучше всего. Кажется, они подумали в начале съёмок: «У нас есть полтора часа и Майкл Кейн. Будет здорово!» Но чуда не случилось. Потому что Гэндальфа играл другой актёр.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 29 марта 2018 г

Расписание и покупка билетов на фильм «Дорогой диктатор»