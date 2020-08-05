«Секрет»: Рецензия Киноафиши

Миранда — мать-одиночка. Не так давно ее муж погиб в авиакатастрофе, и теперь она с большим трудом сводит концы с концами. Проблемы копятся, денежные счета растут. Как назло она еще и попадает в автомобильную аварию, пытаясь воспользоваться телефоном, а к вечеру ураган не захочет обойти маленький городок стороной и обрушит дерево на крышу ее дома. Не сойти с ума Миранде помогает таинственный незнакомец Брей, в которого днем врезалась девушка. Он покоряет домочадцев своим обаянием и рассказывает о вдохновляющих идеях. Совсем недавно жизнь была лишена смысла, но сейчас ему удалось найти свое место и стать счастливым. Его оптимизма хватит и на семью Уэллс.

Секрет

«Секрет» — экранизация идей из мотивационной книги Ронды Берн с одноименным названием (в русском переводе «Тайна»). В конечном итоге название The Secret превратилось в мировой бред, выстроенный вокруг идеи правильного настроя, или, как его назвала автор, «закона притяжения». «Вы знаете, силой мысли мы можем управлять миром вполне реально», — раскроет тот самый секрет один из главных героев. Как только установится контакт со вселенной, жизнь сразу начнет налаживаться. Что вы сделаете, если захотите пиццу? Будете искать доставку, проверять отзывы и делать заказ, а может, попробуете испечь ее сами или купить полуфабрикат в ближайшем супермаркете. Персонажи «Секрета» рассмеются вам прямо в лицо. Все, что потребуется им, это правильно попросить мироздание и ждать, пока окружающая энергия и маловероятная цепь совпадений приведут к двери курьера с коробками горячей еды. Один из главных навыков, необходимых для реализации этих идей — терпение. Кто знает, как громко вам удается кричать в бездонную пустоту вселенной и насколько быстро она вас услышат.

Секрет

Хотя иногда даже наши просьбы — это слишком много. Ближе к концу картина подведет нас к еще более простой мысли «Все, что ни делается, все к лучшему», правда, возможно, придется еще чуть-чуть подождать. Ведь секрет окажется очень простым и малоэффективным. Вся ответственность жизни возлагается на правильные и неправильные мысли — выглядит блекло даже в формате кинофильма. Возможно, этой истории не хватает по-настоящему яркой и запоминающейся драмы. Местные трагедии не ощущаются чем-то ужасным и уже тем более непоправимым. Семью Уэллс не сильно отягощает смерть отца, которая превратилась в нехватку денег, а остальные невзгоды окажутся ненамного страшнее обычных будней в России. Почти все трудности семьи может решить и нынешний мужчина Миранды, который всего лишь хочет, чтобы ему рассказали о наличии проблем. Наверное, брать ответственность на себя и просить помощи значительно сложнее, чем ждать милости вселенной.

Секрет

Скрепляющий местные идеи сюжет больше похож на приторную волшебную сказку для самых впечатлительных. Это довольно типичная мелодрама, не далеко ушедшая в сторону от дневных сериалов телеканала «Домашний». Вы найдете: простенький любовный треугольник, в котором у хорошего и работящего парня нет шансов, а его соперник немного смахивает на сектанта; ворчащую свекровь, не забывающую намекнуть, что главная героиня — «разведенка с прицепом»; и, конечно, недовольных бедностью детей, ведь им не покупают новенький MacBook или симпатичного пони. Вселенная поможет всем и каждому, правда, лишь в кино.

Секрет

Самое обидно, что сами идеи за 14 лет ощущаются устаревшими. Тогда, в далеком 2006 году, псевдонаучные байки о «законе притяжения» казались чем-то вдохновляющим и свежим, но сейчас коучинг, книги по саморазвитию и бульварная психология намного эффектнее упаковывают схожие мысли о преображении и раскрытии потенциала с помощью правильного настроя. Этот «Секрет» точно не изменит вашу судьбу и даже с трудом замотивирует открыть первоисточник, так и не подарив веру в исцеляющее чудо. Правда, и этой истории можно дать шанс. Оставив в стороне все «прогрессивные» идеи и вселенские откровения, перед нами окажется стандартная мелодрама с обязательным счастливым концом, которая понравится романтическим и впечатлительным натурам.

Константин Киценюк