Персоны
Кэти Холмс
Награды
Награды и номинации Кэти Холмс
Katie Holmes
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Награды и номинации Кэти Холмс
Золотая малина 2012
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2006
Самые утомительные мишени таблоидов
Победитель
Самые утомительные мишени таблоидов
Победитель
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2021
Худшая женская роль
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Best Breakthrough Female Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2000
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
