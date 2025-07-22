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22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
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У Эрчел «бабочки в животе», а Ардуч «захотел стать бурлаком»: звезды «Оставь это ветру» отведали русскую кухню
Турецких актеров угостили роскошным комбо на завтрак. Оно-то и вызвало столь разные эмоции.
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31 января 2025 11:18
Сказочное начало и трагичный финал: 5 захватывающих турецких сериалов с кошмарной концовкой
А ведь фанаты турдизи до последнего ждали хэппи-энд.
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5 ноября 2024 16:29
Вместе с женой и детьми: Озчивит озвучил дату возвращения в Россию
Турецкому актеру так понравилось гостить в необъятной, что он готов возвращаться сюда по нескольку раз в году. Теперь он приобщит к российской культуре и всех членов своей семьи.
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14 октября 2024 13:53
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