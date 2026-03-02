Оповещения от Киноафиши
5 турецких сериалов для тех, кто ценит страсть без тормозов: интриги, месть и запретные чувства

2 марта 2026 17:20


В этих проектах любовь только подливает масла в огонь и превращает чувства в настоящую войну.

Если вам захотелось турецких страстей без тормозов, буквально с примесью вендетты, значит вы зашли по адресу. Вот пять сериалов, где любовь начинается не с нежности, а с проблем.

«Розы и грехи»

Серхат узнаёт об измене жены Беррак, а затем она попадает в аварию и впадает в кому. Он начинает расследовать её прошлое и выходит на бедные районы Стамбула, где знакомится с Зейнеп. Между ними возникает связь, которая раздражает и пугает обоих, но остановиться уже невозможно.

«Мечта Эшрефа»

Эшреф вырос в тяжёлых условиях и всю жизнь помнил девушку, которую называл Руйя. Когда он становится успешным, судьба снова сталкивает их, но теперь любовь превращается в противостояние. Он не может позволить себе слабость, а она не готова уступать.



«Беззащитные»

Бала сбежала от властного Явуза и выбрала простого учителя Рыфата. Двадцать лет они жили в лесу и растили шестерых детей, пока трагедия не уничтожила семью. После гибели родителей Явуз решает отомстить уже их детям.

«Глаза Чёрного моря»

Капитан Азиль узнаёт, что он приёмный ребёнок и наследник богатого рода. Он едет в Стамбул за правдой, но вместо спокойного ответа получает интриги, предательства и опасные знакомства. А любовь появляется как раз тогда, когда ему нужно думать только о выживании.

«Ночная сказка»

Комиссар полиции Махир возвращается домой, чтобы отомстить за отца. Но всё меняется, когда он влюбляется в Джанферзу - дочь своего врага. И теперь ему придётся решать, что важнее: месть или чувство, которое оказалось сильнее планов.

По материалам дзен-канала Global Cinema.

Фото: Кадры из сериалов «Розы и грехи», «Мечта Эшрефа»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
