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Киноафиша Новости Пока все снимали в Стамбуле, они уехали в провинцию: 3 турецких сериала с вау-локациями

Пока все снимали в Стамбуле, они уехали в провинцию: 3 турецких сериала с вау-локациями

1 марта 2026 12:40 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Сапфир» (2023-2024)

Эти проекты сделали ставку на атмосферу регионов и визуально только выиграли.

Стамбульские улицы в турецких сериалах давно примелькались, поэтому часть продюсеров начала искать более выразительные площадки. И не прогадала: в этих сериалах пейзажи работают наравне с актерами. Мардин, Трабзон и Каппадокия в кадре выглядят так, что оторваться сложно.

«Истерзанная» (2018-2019)

Съемки прошли в Трабзоне, где зеленые горы резко обрываются у Черного моря. История Нефес, бегущей от жестокого мужа, разворачивается на фоне туманных склонов и штормовой воды. Пейзажи здесь суровые и очень выразительные — именно они усиливают драму героини.

«Сапфир» (2023-2024)

Каппадокия в «Сапфире» выглядит как готовая открытка: скальные долины, каменные дома и десятки воздушных шаров на рассвете. На этом фоне разворачивается конфликт семьи Гюлсой после трагедии, которая меняет жизнь братьев. Контраст между почти сказочными видами и жесткими семейными решениями работает особенно эффектно.

Пока все снимали в Стамбуле, они уехали в провинцию: 3 турецких сериала с вау-локациями

«Далекий город» (2024-…)

Драма разворачивается в Мардине — городе из камня теплого песочного цвета и лабиринтов узких улиц. Алья, выросшая в Канаде, приезжает сюда на похороны мужа и быстро понимает, что оказалась в ловушке влиятельного клана. Старые особняки, ступени, уходящие вглубь кварталов, и медовый оттенок местных строений делают историю особенной по атмосфере.

Фото: Кадр из сериала «Сапфир» (2023-2024)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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