«Я уверен, Пушкин был бы среди нас!»: репортаж со съемок сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых»

Осенью 2021 года на платформе more.tv выйдет 6-серийная антология, в основу которой легли сказки, возможно, самого главного классика русской литературы.«Киноафиша» съездила на съемки сериала и поговорила с его создателями о Пушкине-панке и его творчестве, существующем вне времени.