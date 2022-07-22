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Новости: съемки

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Где снимали фильмы «Последний богатырь»: рассказываем о сказке в реальности Где снимали фильмы «Последний богатырь»: рассказываем о сказке в реальности Сказка «Последний богатырь», впервые вышедшая на экраны в 2017 году, покорила сердца российских зрителей не только увлекательным сюжетом, но и потрясающими природными пейзажами. Киноафиша подготовила для своих читателей список реальных локаций, где снимали кино «Последний богатырь» и «Последний богатырь: Корень зла».
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24 декабря 2021 12:33
«Я уверен, Пушкин был бы среди нас!»: репортаж со съемок сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых» «Я уверен, Пушкин был бы среди нас!»: репортаж со съемок сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых» Осенью 2021 года на платформе more.tv выйдет 6-серийная антология, в основу которой легли сказки, возможно, самого главного классика русской литературы.«Киноафиша» съездила на съемки сериала и поговорила с его создателями о Пушкине-панке и его творчестве, существующем вне времени.
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19 августа 2021 20:15
Фото со съемок «Индианы Джонса 5» подтвердили слухи о скачках во времени в сюжете Фото со съемок «Индианы Джонса 5» подтвердили слухи о скачках во времени в сюжете Пожилой археолог окажется в центре космической гонки.
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12 июля 2021 11:25
Райан Рейнольдс показал первое фото со съемок мюзикла «Рождественская песнь» Райан Рейнольдс показал первое фото со съемок мюзикла «Рождественская песнь» Его партнером выступает Уилл Феррелл, а сам проект курирует Apple. 
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7 июля 2021 14:59
«Поиск трупов в мрачных уголках ночного Петербурга»: репортаж со съемок нового сериала ТНТ «1703» «Поиск трупов в мрачных уголках ночного Петербурга»: репортаж со съемок нового сериала ТНТ «1703» В Петербурге проходят съемки нового сериала ТНТ и PREMIER «1703» с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным в главных ролях. «Киноафиша» увидела производственный процесс, а также смогла пообщаться с актерами и сценаристом проекта.
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9 июня 2021 14:24
«Что такое нормальность?»: на съёмках сериала ТНТ «Вне себя» «Что такое нормальность?»: на съёмках сериала ТНТ «Вне себя» «Киноафиша» побывала в Подмосковье, где снимают сюрреалистический триллер о финансисте и фантомах в его голове.
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23 апреля 2021 12:21
Одинокий холм и зеленые пастбища: где снимали «Дикую парочку»? Одинокий холм и зеленые пастбища: где снимали «Дикую парочку»? 11 февраля в российский прокат выходит романтическая комедия «Дикая парочка». Режиссер картины обладатель премии «Оскар» Джон Патрик Шэнли мечтал превратить свою пьесу «За пределами Маллингара» в кинофильм и подарить ему массу красивых локаций. Рассказываем, где же именно их отыскали.
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18 февраля 2021 12:17
Опубликованы свежие фото со съемок третьего сезона сериала «Титаны» Опубликованы свежие фото со съемок третьего сезона сериала «Титаны» В кадре замечены Брентон Туэйтес и остальные. 
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30 октября 2020 12:00
Сериал «Тед Лассо» с Джейсоном Судейкисом продлили на третий сезон Сериал «Тед Лассо» с Джейсоном Судейкисом продлили на третий сезон Шоу стало самым популярным проектом Apple TV+. 
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30 октября 2020 11:00
Звезда «Стукача» Лила Лорен снимется в комедии с Вуди Харрельсоном и Кевином Хартом Звезда «Стукача» Лила Лорен снимется в комедии с Вуди Харрельсоном и Кевином Хартом Съемки уже стартовали. 
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30 октября 2020 10:00
«Было страшно»: Кейт Уинслет рассказала о съемках подводной сцены в сиквеле «Аватара» «Было страшно»: Кейт Уинслет рассказала о съемках подводной сцены в сиквеле «Аватара» Актриса исполняет в продолжениях «Аватара» роль подводной инопланетянки.
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29 октября 2020 16:11
Создателю сериала «Мне это не нравится» не дали переснять финал первого сезона Создателю сериала «Мне это не нравится» не дали переснять финал первого сезона Джонатан Энтвистл делится откровениями. 
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29 октября 2020 15:27
Люк Хемсворт раскрыл, как его травма изменила сюжет третьего сезона «Мира Дикого Запада» Люк Хемсворт раскрыл, как его травма изменила сюжет третьего сезона «Мира Дикого Запада» Продюсеры шоу оказались находчивыми.
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29 октября 2020 15:10
Поп-певица Биби Рекса снимется в криминальной комедии про домохозяек-мошенниц Поп-певица Биби Рекса снимется в криминальной комедии про домохозяек-мошенниц Это будет актерский дебют исполнительницы.
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29 октября 2020 14:48
Стартовали съемки фильма «Небо» о летчике-герое Олеге Пешкове Стартовали съемки фильма «Небо» о летчике-герое Олеге Пешкове Фильм будет посвящен памяти Героя России. 
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29 октября 2020 14:16
Звезда «Эйфории» Сидни Свини снимется в криминальной драме «Серебряная звезда» Звезда «Эйфории» Сидни Свини снимется в криминальной драме «Серебряная звезда» Съемки начнутся в начале 2021-го. 
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29 октября 2020 13:49
Бенедикт Камбербэтч признался, что знаковая сцена из «Мстителей: Финал» была импровизацией Бенедикт Камбербэтч признался, что знаковая сцена из «Мстителей: Финал» была импровизацией Как это часто бывает, удачный момент пришел актеру в голову прямо на съемочной площадке.
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29 октября 2020 13:27
Любовь на фоне пандемии: опубликованы первые кадры из фильма «Певчая птица» от Майкла Бэя Любовь на фоне пандемии: опубликованы первые кадры из фильма «Певчая птица» от Майкла Бэя В главных ролях – Кей Джей Апа и София Карсон.
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29 октября 2020 11:08
Дженнифер Лопес и Арми Хаммер снимутся в свадебной экшн-комедии Дженнифер Лопес и Арми Хаммер снимутся в свадебной экшн-комедии Поставит фильм режиссер «Идеального голоса». 
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28 октября 2020 16:18
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер поделилась впечатлениями от сценария четвертого сезона Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер поделилась впечатлениями от сценария четвертого сезона Актриса обещает масштабное приключение.
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28 октября 2020 15:19
Фотофакт: стартовали досъемки «Лиги справедливости» Зака Снайдера Фотофакт: стартовали досъемки «Лиги справедливости» Зака Снайдера Режиссер поделился снимком с площадки. 
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28 октября 2020 12:40
Выход сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер отложен на неопределенный срок Выход сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер отложен на неопределенный срок О причинах принятия такого решения ничего не известно.
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28 октября 2020 12:32
Warner Bros. представила первое видео со съемок хоррора «Заклятие 3» Warner Bros. представила первое видео со съемок хоррора «Заклятие 3» Премьера состоится следующим летом. 
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28 октября 2020 12:18
Создатель сериала «Люцифер» рассказал о финале пятого сезона Создатель сериала «Люцифер» рассказал о финале пятого сезона Шоураннер обещает эффектный финал. 
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27 октября 2020 16:15
Первый взгляд: представлен образ Красного колпака для третьего сезона сериала «Титаны» Первый взгляд: представлен образ Красного колпака для третьего сезона сериала «Титаны» Концепт-арты злодейского альтер-эго Джейсона Тодда. 
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27 октября 2020 13:27
Том Холланд завершил съемки в долгожданной экранизации Uncharted Том Холланд завершил съемки в долгожданной экранизации Uncharted Теперь на очереди – «Человек-паук 3». 
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27 октября 2020 13:13
Адам Сэндлер снимется в новом фильме режиссера «Чернобыля» Йохана Ренка Адам Сэндлер снимется в новом фильме режиссера «Чернобыля» Йохана Ренка Лента выйдет на Netflix.
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27 октября 2020 12:59
Звезда «Пацанов» объяснила, почему Старлайт и Королева Мэйв не станут подругами Звезда «Пацанов» объяснила, почему Старлайт и Королева Мэйв не станут подругами Осторожно, спойлер! 
Написать
27 октября 2020 12:43
Оскар Айзек может сыграть Лунного рыцаря в сериале Marvel Оскар Айзек может сыграть Лунного рыцаря в сериале Marvel Актер вот-вот примкнет к MCU. 
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27 октября 2020 12:11
Кейт Уинслет с «крыльями» под водой на фото со съемок сиквелов «Аватара» Кейт Уинслет с «крыльями» под водой на фото со съемок сиквелов «Аватара» Продюсер блокбастера поделился очередным снимком с площадки. 
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27 октября 2020 11:45
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