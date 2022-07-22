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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Съемки
Новости: съемки
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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Где снимали фильмы «Последний богатырь»: рассказываем о сказке в реальности
Сказка «Последний богатырь», впервые вышедшая на экраны в 2017 году, покорила сердца российских зрителей не только увлекательным сюжетом, но и потрясающими природными пейзажами. Киноафиша подготовила для своих читателей список реальных локаций, где снимали кино «Последний богатырь» и «Последний богатырь: Корень зла».
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24 декабря 2021 12:33
«Я уверен, Пушкин был бы среди нас!»: репортаж со съемок сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых»
Осенью 2021 года на платформе more.tv выйдет 6-серийная антология, в основу которой легли сказки, возможно, самого главного классика русской литературы.«Киноафиша» съездила на съемки сериала и поговорила с его создателями о Пушкине-панке и его творчестве, существующем вне времени.
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19 августа 2021 20:15
Фото со съемок «Индианы Джонса 5» подтвердили слухи о скачках во времени в сюжете
Пожилой археолог окажется в центре космической гонки.
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12 июля 2021 11:25
Райан Рейнольдс показал первое фото со съемок мюзикла «Рождественская песнь»
Его партнером выступает Уилл Феррелл, а сам проект курирует Apple.
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7 июля 2021 14:59
«Поиск трупов в мрачных уголках ночного Петербурга»: репортаж со съемок нового сериала ТНТ «1703»
В Петербурге проходят съемки нового сериала ТНТ и PREMIER «1703» с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным в главных ролях. «Киноафиша» увидела производственный процесс, а также смогла пообщаться с актерами и сценаристом проекта.
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9 июня 2021 14:24
«Что такое нормальность?»: на съёмках сериала ТНТ «Вне себя»
«Киноафиша» побывала в Подмосковье, где снимают сюрреалистический триллер о финансисте и фантомах в его голове.
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23 апреля 2021 12:21
Одинокий холм и зеленые пастбища: где снимали «Дикую парочку»?
11 февраля в российский прокат выходит романтическая комедия «Дикая парочка». Режиссер картины обладатель премии «Оскар» Джон Патрик Шэнли мечтал превратить свою пьесу «За пределами Маллингара» в кинофильм и подарить ему массу красивых локаций. Рассказываем, где же именно их отыскали.
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18 февраля 2021 12:17
Опубликованы свежие фото со съемок третьего сезона сериала «Титаны»
В кадре замечены Брентон Туэйтес и остальные.
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30 октября 2020 12:00
Сериал «Тед Лассо» с Джейсоном Судейкисом продлили на третий сезон
Шоу стало самым популярным проектом Apple TV+.
Написать
30 октября 2020 11:00
Звезда «Стукача» Лила Лорен снимется в комедии с Вуди Харрельсоном и Кевином Хартом
Съемки уже стартовали.
Написать
30 октября 2020 10:00
«Было страшно»: Кейт Уинслет рассказала о съемках подводной сцены в сиквеле «Аватара»
Актриса исполняет в продолжениях «Аватара» роль подводной инопланетянки.
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29 октября 2020 16:11
Создателю сериала «Мне это не нравится» не дали переснять финал первого сезона
Джонатан Энтвистл делится откровениями.
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29 октября 2020 15:27
Люк Хемсворт раскрыл, как его травма изменила сюжет третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Продюсеры шоу оказались находчивыми.
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29 октября 2020 15:10
Поп-певица Биби Рекса снимется в криминальной комедии про домохозяек-мошенниц
Это будет актерский дебют исполнительницы.
Написать
29 октября 2020 14:48
Стартовали съемки фильма «Небо» о летчике-герое Олеге Пешкове
Фильм будет посвящен памяти Героя России.
Написать
29 октября 2020 14:16
Звезда «Эйфории» Сидни Свини снимется в криминальной драме «Серебряная звезда»
Съемки начнутся в начале 2021-го.
Написать
29 октября 2020 13:49
Бенедикт Камбербэтч признался, что знаковая сцена из «Мстителей: Финал» была импровизацией
Как это часто бывает, удачный момент пришел актеру в голову прямо на съемочной площадке.
Написать
29 октября 2020 13:27
Любовь на фоне пандемии: опубликованы первые кадры из фильма «Певчая птица» от Майкла Бэя
В главных ролях – Кей Джей Апа и София Карсон.
Написать
29 октября 2020 11:08
Дженнифер Лопес и Арми Хаммер снимутся в свадебной экшн-комедии
Поставит фильм режиссер «Идеального голоса».
Написать
28 октября 2020 16:18
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер поделилась впечатлениями от сценария четвертого сезона
Актриса обещает масштабное приключение.
Написать
28 октября 2020 15:19
Фотофакт: стартовали досъемки «Лиги справедливости» Зака Снайдера
Режиссер поделился снимком с площадки.
Написать
28 октября 2020 12:40
Выход сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер отложен на неопределенный срок
О причинах принятия такого решения ничего не известно.
Написать
28 октября 2020 12:32
Warner Bros. представила первое видео со съемок хоррора «Заклятие 3»
Премьера состоится следующим летом.
Написать
28 октября 2020 12:18
Создатель сериала «Люцифер» рассказал о финале пятого сезона
Шоураннер обещает эффектный финал.
Написать
27 октября 2020 16:15
Первый взгляд: представлен образ Красного колпака для третьего сезона сериала «Титаны»
Концепт-арты злодейского альтер-эго Джейсона Тодда.
Написать
27 октября 2020 13:27
Том Холланд завершил съемки в долгожданной экранизации Uncharted
Теперь на очереди – «Человек-паук 3».
Написать
27 октября 2020 13:13
Адам Сэндлер снимется в новом фильме режиссера «Чернобыля» Йохана Ренка
Лента выйдет на Netflix.
Написать
27 октября 2020 12:59
Звезда «Пацанов» объяснила, почему Старлайт и Королева Мэйв не станут подругами
Осторожно, спойлер!
Написать
27 октября 2020 12:43
Оскар Айзек может сыграть Лунного рыцаря в сериале Marvel
Актер вот-вот примкнет к MCU.
Написать
27 октября 2020 12:11
Кейт Уинслет с «крыльями» под водой на фото со съемок сиквелов «Аватара»
Продюсер блокбастера поделился очередным снимком с площадки.
Написать
27 октября 2020 11:45
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