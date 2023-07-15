Как снимали фильм «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»

12 июля в мировой прокат вышел долгожданный фильм «Миссия невыполнима: Смертельная расплата, часть 1», предпоследняя картина долгоиграющей шпионской франшизы о спецагенте Итане Ханте и его команде профессионалов. В честь недавней премьеры ленты мы расскажем вам о сложной истории ее создания, полной успехов, неудач и настоящего адреналина.

Начало съемок и серьезные проблемы

Съемки ленты «Миссия невыполнима: Смертельная расплата, часть 1», изначально носившей рабочее название Libra («Весы»), должны были стартовать еще в далеком феврале 2020 года. Команда планировала провести первые три недели производства в Венеции, после чего продолжить работу в Риме, но в дело вмешалась пандемия коронавируса. Мировая эпидемия поставила крест на всем графике разработки, который пришлось переписывать с нуля. Вполне вероятно, сложись история иначе, мы увидели бы картину на год или даже полтора года раньше итогового срока.

На протяжении полугода группа пыталась получить разрешения на съемки в различных уголках мира, в каждом из которых был установлен жесткий локдаун. Дабы не терять время, параллельно с этим специалисты по трюкам начали подготавливать необходимое оборудование и проводить репетиции особо сложных эпизодов.

Том Круз и режиссер Кристофер Маккуорри

Одной из локаций их работы стало английское графство Оксфордшир, где на протяжении шести недель выстраивалась площадка для репетиции одной из самых дорогих киносцен в истории. В поле была воздвигнута огромная рампа. Том Круз и каскадеры ежедневно проезжали по ней на мотоцикле до самого конца и совершали экстремальный прыжок радии оттачивания мастерства и деталей постановки. Однажды прямо во время репетиции на площадке разгорелся пожар, превративший эту массивную конструкцию в пепел. Инцидент произошел под конец очередного прогона трюка, когда каскадер должен был в полете спрыгнуть с мотоцикла. Его приземление прошло успешно, однако мотоцикл неудачно столкнулся с поверхностью, загорелся и поджег декорацию. К счастью, ни один человек не пострадал, но, по информации инсайдеров, эта ситуация сильно опечалила Тома Круза, находящегося под давлением студии из-за и без того затянувшейся подготовки к съемкам.

Смертельно опасный трюк в Норвегии

Вскоре команда возобновила работу и отправилась в Норвегию, чтобы наконец приступить к съемкам и претворить сотни раз отрепетированный трюк в жизнь. 6 сентября, спустя шесть месяцев с момента начала пандемии, основная часть производственного процесса «Миссии» была официально начата. Режиссер Кристофер Маккуорри официально объявил о старте производства в своих социальных сетях, подкрепив публикацию живописным кадром скал, который был снят неподалеку от норвежской деревушки Хеллесилт.

Именно эти места стали локацией для сцены, к которой группа готовилась в Оксфордшире. Члены группы построили новую огромную рампу, но на этот раз она вела не к мягким подушкам, а к огромному обрыву, срыв в который означал бы для любого актера верную смерть.

Фото с первого дня съемок

Круз должен был проехать по рампе на мотоцикле, спрыгнуть в пропасть, отцепиться от мотоцикла, провести несколько секунд в свободном падении и раскрыть парашют. Коллектив был невероятно напряжен и не отрывался от мониторов, следя за тем, как звезда на полной скорости мчится к обрыву. Когда он оторвался от земли, все затаили дыхание. Казалось, что момент истины длится бесконечно. Но Круз, как всегда, безупречно справился с задачей.

Позже студия Paramount выпустила отдельный ролик о подготовке этого трюка, который сам по себе может претендовать на звание лучшего триллера в мире. Видео собрало 13 млн просмотров и разошлось по сети.

Как Кристофер Маккуорри уничтожил целый поезд

Еще одной невероятно сложной сценой, записанной в Норвегии, стал эпизод, в котором движущийся поезд терпит крушение и падает с большой высоты в водоем. Этот момент, кроме прочего, является отсылкой к классической немой комедии «Паровоз Генерал» (1927) Бастера Китона, в которой локомотив также падает в пропасть с большой высоты.

Для реализации этой задумки Маккуорри и его команде пришлось собрать целый железнодорожный состав с нуля, ведь реальные поезда оказались слишком дорогими для того, чтобы просто расходовать их на съемки. Группа также построила собственные рельсы, ведущие прямо к пропасти.

Съемки на движущемся поезде

Но сложности с уничтожением транспорта не были единственной проблемой, с которой столкнулся проект на данном этапе. На крыше этого поезда должна была состояться битва между героем Круза и главным злодеем в исполнении Эсайа Моралеса. По словам актера, заниматься постановкой экшена и без того бывает тяжело, а разрабатывать хореографию для драки на крыше движущегося локомотива — задача на грани фантастики.

Но, как хорошо известно всем фанатам франшизы, для Круза не существует ничего невозможного. Трюк был успешно снят, а история его создания легла в основу еще одного вирусного видео от Paramount.

Однорукая погоня по улицам Рима

В октябре 2020 года производство переехало в Италию, чтобы закончить сцены, брошенные на полпути из-за пандемии.

Один из таких эпизодов представлял собой масштабную автомобильную погоню, в которой герои Круза и Хейли Этвелл пытаются сбежать от римской полиции и злой наемницы, сыгранной Пом Клементьефф. Сложность заключалась в том, что по сюжету их пара оказывается прикована друг к другу наручниками, поэтому Крузу приходилось управлять автомобилем одной рукой. Кроме того, по ходу действия дуэт меняет машину на очень маленький желтый Fiat, что только усложнило работу актера. В одном из интервью Маккуорри признался, что просто не может представить себе, как можно было бы сделать эту сцену еще комплекснее.

Герои смотрят на свое новое средство передвижения

В процессе съемок погони двенадцать человек сдали положительный тест на коронавирус, из-за чего производство было приостановлено. Казалось, что команду вновь начали преследовать неудачи, но на этот раз все обошлось — работа была возобновлена всего через неделю.

Скандал на площадке

В декабре 2020 года Круз оказался в центре неприятного скандала, связанного со съемками фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата, часть 1». В сеть утекла аудиозапись, на которой актер кричит на членов группы за то, что они не следуют правилам эпидемиологической безопасности:

«Мы задаем стандарты. Голливуд вернулся к жизни благодаря нам. Потому что он верит в нас и в то, что мы делаем. Каждую ночь я разговариваю с главами студий, страховых компаний, продюсерами. Они равняются на нас и приводят нас в пример, чтобы вернуться к разработке своих фильмов. Мы создаем тысячи рабочих мест. Поэтому я никогда больше не хочу видеть такого на площадке. Никогда! Если я снова увижу такое, вы будете уволены, еще хоть раз увижу — вам конец. То же самое касается всех остальных. Никогда не делайте этого! И не надо передо мной извиняться. Извинения не вернут дома тем, кто потерял все из-за локдауна индустрии».

Том Круз в окружении журналистов

Некоторые люди сочли, что Круз перегнул палку в своем гневе, но большая часть общественности все же встала на защиту актера, объяснив его поведение расшатанными от постоянных производственных проблем нервами. Кроме того, Круза поддержали многие коллеги по актерскому цеху.

Долгожданное окончание работы

28 декабря 2020 года Variety сообщил, что финальные этапы съемочного процесса пройдут в Абу-Даби и прилегающей к нему пустыне, а также в Лондоне и английском поселке Лонгкросс.

Прибыв в ОАЭ, команда зарезервировала под съемки целый международный столичный аэропорт. В нем была занята динамичная сцена погони, но ее точная сюжетная подоплека пока неизвестна. Затем группа переместилась в песчаные барханы, где Крузу пришлось сняться в эпизоде, в котором его персонаж на коне убегает от толпы вооруженных боевиков.

Том Круз в аэропорту Абу-Даби

Вернувшись в Англию, Маккуорри приступил к доработке уже имеющегося материала. В августе 2021 года команда сняла сцену в Бирмингеме, где обычные зеваки застали Круза и Этвелл за работой. Многие прохожие стали оказывать им всевозможные знаки любви, выкрикивая слова поддержки и аплодируя группе, что пришлось дуэту по душе.

В сентябре 2021 года производственный процесс был официально завершен.