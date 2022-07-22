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Новости: сиквел

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
У Райана Рейнольдса и Сэмюэла Л. Джексона уже есть идеи для триквела «Телохранителя киллера» У Райана Рейнольдса и Сэмюэла Л. Джексона уже есть идеи для триквела «Телохранителя киллера» Если им удастся воплотить свою идею в жизнь, в третьем фильме зрителей ждет возвращение актерского дуэта Сальмы Хайек и Пенелопы Крус. 
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14 июля 2021 10:21
«Было страшно»: Кейт Уинслет рассказала о съемках подводной сцены в сиквеле «Аватара» «Было страшно»: Кейт Уинслет рассказала о съемках подводной сцены в сиквеле «Аватара» Актриса исполняет в продолжениях «Аватара» роль подводной инопланетянки.
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29 октября 2020 16:11
Бенедикт Камбербэтч признался, что знаковая сцена из «Мстителей: Финал» была импровизацией Бенедикт Камбербэтч признался, что знаковая сцена из «Мстителей: Финал» была импровизацией Как это часто бывает, удачный момент пришел актеру в голову прямо на съемочной площадке.
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29 октября 2020 13:27
Слухи: Sony планирует снять фильм «Человек-паук 2099» с Оскаром Айзеком Слухи: Sony планирует снять фильм «Человек-паук 2099» с Оскаром Айзеком Студия хочет интегрировать актера в полнометражную вселенную. 
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29 октября 2020 13:23
Выход сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер отложен на неопределенный срок Выход сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер отложен на неопределенный срок О причинах принятия такого решения ничего не известно.
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28 октября 2020 12:32
Слухи: Эмма Стоун вернется к роли Гвен Стейси в «Человеке-пауке 3» Слухи: Эмма Стоун вернется к роли Гвен Стейси в «Человеке-пауке 3» Возможно, актриса предстанет перед зрителями в образе супергероини.
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27 октября 2020 14:38
Кейт Уинслет с «крыльями» под водой на фото со съемок сиквелов «Аватара» Кейт Уинслет с «крыльями» под водой на фото со съемок сиквелов «Аватара» Продюсер блокбастера поделился очередным снимком с площадки. 
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27 октября 2020 11:45
«Мне дали карт-бланш»: Джеймс Ганн признался, что выживут не все герои «Отряда самоубийц 2» «Мне дали карт-бланш»: Джеймс Ганн признался, что выживут не все герои «Отряда самоубийц 2» Warner Bros. предоставили режиссеру полную творческую свободу. И он ей воспользовался. 
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26 октября 2020 16:26
Слухи: Дэдпул появится в камео в фильмах «Доктор Стрэндж 2» и «Тор 4» Слухи: Дэдпул появится в камео в фильмах «Доктор Стрэндж 2» и «Тор 4» Но это не точно. 
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26 октября 2020 13:08
Фильму «Мег: Монстр глубины 2» с Джейсоном Стэйтемом нашли режиссера Фильму «Мег: Монстр глубины 2» с Джейсоном Стэйтемом нашли режиссера Постановкой сиквела займется создатель «Ребекки» Бен Уитли. 
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26 октября 2020 12:35
Главной героиней перезапуска «Зловещих мертвецов» станет женщина Главной героиней перезапуска «Зловещих мертвецов» станет женщина Коньюктурненько
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26 октября 2020 12:17
Харли Квинн, Король Акул и другие герои на свежих постерах «Отряда самоубийц 2» Харли Квинн, Король Акул и другие герои на свежих постерах «Отряда самоубийц 2» Парочка эксклюзивных разворотов Empire. 
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26 октября 2020 11:40
Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм на новом кадре со съемок «Мира Юрского периода 3» Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм на новом кадре со съемок «Мира Юрского периода 3» Производство возобновилось после двухнедельной паузы. 
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26 октября 2020 11:11
Слухи: Майкл Б. Джордан станет режиссером фильма «Крид 3» Слухи: Майкл Б. Джордан станет режиссером фильма «Крид 3» Для звезды «Черной Пантеры» лента может стать режиссерским дебютом.
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26 октября 2020 10:06
Названы три возможных злодейки в сиквеле фильма «Шазам!» Названы три возможных злодейки в сиквеле фильма «Шазам!» На данный момент создатели ленты подыскивают подходящих актрис.
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23 октября 2020 17:32
Тим Бертон займется игровым сериалом «Семейка Аддамс» Тим Бертон займется игровым сериалом «Семейка Аддамс» Помогать ему будут авторы «Тайн Смолвиля».
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23 октября 2020 10:32
В фильме «Шазам 2!» будет больше экшна и зрелищных трюков В фильме «Шазам 2!» будет больше экшна и зрелищных трюков Адам Броди гарантирует. 
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23 октября 2020 09:06
Эмилия Кларк пыталась придать «немного человечности» Дейнерис в «Игре престолов» Эмилия Кларк пыталась придать «немного человечности» Дейнерис в «Игре престолов» Новая порция откровений из книги «Огонь не может убить дракона». 
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22 октября 2020 13:37
«На вершине топа»: первые отзывы критиков о комедии «Борат 2» Саши Барона Коэна «На вершине топа»: первые отзывы критиков о комедии «Борат 2» Саши Барона Коэна Борат Сагдиев продолжает веселить обзорщиков. Но не всех.
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22 октября 2020 13:18
Фильм «Охотники за привидениями: Наследники» выйдет не раньше лета 2021 года Фильм «Охотники за привидениями: Наследники» выйдет не раньше лета 2021 года Студия Sony перенесла релиз на три месяца. 
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22 октября 2020 10:35
Фэнтези-фильм «Уиллоу» с Уорвиком Дэвисом получит сериал-продолжение Фэнтези-фильм «Уиллоу» с Уорвиком Дэвисом получит сериал-продолжение Проект готовят эксклюзивно для Disney+. 
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22 октября 2020 09:24
Сигурни Уивер научилась задерживать дыхание под водой для съемок «Аватара 2» Сигурни Уивер научилась задерживать дыхание под водой для съемок «Аватара 2» Более чем на шесть минут! 
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21 октября 2020 13:44
Слухи: Тоби Магуайр хочет больше экранного времени в фильме «Человек-паук 3» Слухи: Тоби Магуайр хочет больше экранного времени в фильме «Человек-паук 3» Неподтвержденная инсайдерская информация. 
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21 октября 2020 12:35
Сценарист «Назад в будущее» раскрыл, почему не будет продолжения трилогии Сценарист «Назад в будущее» раскрыл, почему не будет продолжения трилогии Боб Гейл учел ошибки других киноделов.
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21 октября 2020 11:35
Франшиза «Форсаж» завершится после 11 фильма серии Франшиза «Форсаж» завершится после 11 фильма серии Постановкой финальных лент займется Джастин Лин. 
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21 октября 2020 11:28
На свежем кадре со съемок сиквела «Аватара» показали нового персонажа На свежем кадре со съемок сиквела «Аватара» показали нового персонажа За кадром: Иди Фалько в образе генерала Ардморы. 
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20 октября 2020 13:50
Курт Рассел и Голди Хоун в свежем трейлере фильма «Рождественские хроники 2» Курт Рассел и Голди Хоун в свежем трейлере фильма «Рождественские хроники 2» Премьера состоится на Netflix 25 ноября. 
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20 октября 2020 13:43
Дэвид Эйр назвал режиссерскую версию «Отряда самоубийц» «невероятно крутой» Дэвид Эйр назвал режиссерскую версию «Отряда самоубийц» «невероятно крутой» «Эйркату» быть?
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20 октября 2020 12:14
Джессика Хенвик пытается уговорить Киану Ривза на фем-версию «Джона Уика» Джессика Хенвик пытается уговорить Киану Ривза на фем-версию «Джона Уика» Правда, неизвестно, чем актер может ей в этом помочь.
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20 октября 2020 11:48
Крис Хемсворт: съемки «Тора 4» стартуют в январе 2021 года Крис Хемсворт: съемки «Тора 4» стартуют в январе 2021 года Актер пообещал очередное обновление персонажа. 
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20 октября 2020 11:11
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