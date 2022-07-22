Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Новости
Пресс-показы
Статьи
Интервью
Викторины
События
Блог редакции
Редакция
Киноафиша
Новости
Сиквел
Новости: сиквел
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Подборки Netflix
Что посмотреть
Must-see от кинозвезд
Киноклуб
Киноафиша объясняет
DC
Marvel
У Райана Рейнольдса и Сэмюэла Л. Джексона уже есть идеи для триквела «Телохранителя киллера»
Если им удастся воплотить свою идею в жизнь, в третьем фильме зрителей ждет возвращение актерского дуэта Сальмы Хайек и Пенелопы Крус.
Написать
14 июля 2021 10:21
«Было страшно»: Кейт Уинслет рассказала о съемках подводной сцены в сиквеле «Аватара»
Актриса исполняет в продолжениях «Аватара» роль подводной инопланетянки.
Написать
29 октября 2020 16:11
Бенедикт Камбербэтч признался, что знаковая сцена из «Мстителей: Финал» была импровизацией
Как это часто бывает, удачный момент пришел актеру в голову прямо на съемочной площадке.
Написать
29 октября 2020 13:27
Слухи: Sony планирует снять фильм «Человек-паук 2099» с Оскаром Айзеком
Студия хочет интегрировать актера в полнометражную вселенную.
Написать
29 октября 2020 13:23
Выход сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер отложен на неопределенный срок
О причинах принятия такого решения ничего не известно.
Написать
28 октября 2020 12:32
Слухи: Эмма Стоун вернется к роли Гвен Стейси в «Человеке-пауке 3»
Возможно, актриса предстанет перед зрителями в образе супергероини.
Написать
27 октября 2020 14:38
Кейт Уинслет с «крыльями» под водой на фото со съемок сиквелов «Аватара»
Продюсер блокбастера поделился очередным снимком с площадки.
Написать
27 октября 2020 11:45
«Мне дали карт-бланш»: Джеймс Ганн признался, что выживут не все герои «Отряда самоубийц 2»
Warner Bros. предоставили режиссеру полную творческую свободу. И он ей воспользовался.
Написать
26 октября 2020 16:26
Слухи: Дэдпул появится в камео в фильмах «Доктор Стрэндж 2» и «Тор 4»
Но это не точно.
Написать
26 октября 2020 13:08
Фильму «Мег: Монстр глубины 2» с Джейсоном Стэйтемом нашли режиссера
Постановкой сиквела займется создатель «Ребекки» Бен Уитли.
Написать
26 октября 2020 12:35
Главной героиней перезапуска «Зловещих мертвецов» станет женщина
Коньюктурненько
Написать
26 октября 2020 12:17
Харли Квинн, Король Акул и другие герои на свежих постерах «Отряда самоубийц 2»
Парочка эксклюзивных разворотов Empire.
Написать
26 октября 2020 11:40
Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм на новом кадре со съемок «Мира Юрского периода 3»
Производство возобновилось после двухнедельной паузы.
Написать
26 октября 2020 11:11
Слухи: Майкл Б. Джордан станет режиссером фильма «Крид 3»
Для звезды «Черной Пантеры» лента может стать режиссерским дебютом.
Написать
26 октября 2020 10:06
Названы три возможных злодейки в сиквеле фильма «Шазам!»
На данный момент создатели ленты подыскивают подходящих актрис.
Написать
23 октября 2020 17:32
Тим Бертон займется игровым сериалом «Семейка Аддамс»
Помогать ему будут авторы «Тайн Смолвиля».
Написать
23 октября 2020 10:32
В фильме «Шазам 2!» будет больше экшна и зрелищных трюков
Адам Броди гарантирует.
Написать
23 октября 2020 09:06
Эмилия Кларк пыталась придать «немного человечности» Дейнерис в «Игре престолов»
Новая порция откровений из книги «Огонь не может убить дракона».
Написать
22 октября 2020 13:37
«На вершине топа»: первые отзывы критиков о комедии «Борат 2» Саши Барона Коэна
Борат Сагдиев продолжает веселить обзорщиков. Но не всех.
Написать
22 октября 2020 13:18
Фильм «Охотники за привидениями: Наследники» выйдет не раньше лета 2021 года
Студия Sony перенесла релиз на три месяца.
Написать
22 октября 2020 10:35
Фэнтези-фильм «Уиллоу» с Уорвиком Дэвисом получит сериал-продолжение
Проект готовят эксклюзивно для Disney+.
Написать
22 октября 2020 09:24
Сигурни Уивер научилась задерживать дыхание под водой для съемок «Аватара 2»
Более чем на шесть минут!
Написать
21 октября 2020 13:44
Слухи: Тоби Магуайр хочет больше экранного времени в фильме «Человек-паук 3»
Неподтвержденная инсайдерская информация.
Написать
21 октября 2020 12:35
Сценарист «Назад в будущее» раскрыл, почему не будет продолжения трилогии
Боб Гейл учел ошибки других киноделов.
Написать
21 октября 2020 11:35
Франшиза «Форсаж» завершится после 11 фильма серии
Постановкой финальных лент займется Джастин Лин.
Написать
21 октября 2020 11:28
На свежем кадре со съемок сиквела «Аватара» показали нового персонажа
За кадром: Иди Фалько в образе генерала Ардморы.
Написать
20 октября 2020 13:50
Курт Рассел и Голди Хоун в свежем трейлере фильма «Рождественские хроники 2»
Премьера состоится на Netflix 25 ноября.
Написать
20 октября 2020 13:43
Дэвид Эйр назвал режиссерскую версию «Отряда самоубийц» «невероятно крутой»
«Эйркату» быть?
Написать
20 октября 2020 12:14
Джессика Хенвик пытается уговорить Киану Ривза на фем-версию «Джона Уика»
Правда, неизвестно, чем актер может ей в этом помочь.
Написать
20 октября 2020 11:48
Крис Хемсворт: съемки «Тора 4» стартуют в январе 2021 года
Актер пообещал очередное обновление персонажа.
Написать
20 октября 2020 11:11
Related video
«Если повезет»: дочь Заворотнюк заговорила о заработках
Уход из Comedy Club аукнулся: Тимура Родригеза поймали на лжи
Готов пойти в суд: оскандалившийся Тарасов выступил с заявлением
Басков смолчать не смог: выходка Успенской не осталась незамеченной
Не в реанимации: вот что известно о состоянии 78-летней Инны Чуриковой
«На выходе из гримерки»: 58-летняя Лолита огорошила признанием о травме
«Издевка над зрителем»: правда о постыдном провале Керема Бюрсина вышла наружу
«Откровенно все обсудили»: внучка Гурченко раскрыла правду о связи с Шаляпиным
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын
Показала себя во всей красе: Барановская пошла вразнос после выхода на сцену
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Добилась не сама: вернувшуюся на лед Загитову поставили на место