У Райана Рейнольдса и Сэмюэла Л. Джексона уже есть идеи для триквела «Телохранителя киллера»

Если им удастся воплотить свою идею в жизнь, в третьем фильме зрителей ждет возвращение актерского дуэта Сальмы Хайек и Пенелопы Крус.