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Новости о сериалах и фильмах в жанре биография
Новости о сериалах и фильмах в жанре биография
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Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Гарри Поттер
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Cоветское кино
Константин Плотников становится Петром I в трейлере сериала «Государь»
Первая серия уже вышла.
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4 июля 2025 17:39
Netflix готовит мини-сериал о жизни Мадонны
Джулия Гарнер может получить новую возможность сыграть королеву поп-музыки.
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13 мая 2025 11:49
Дуэйн Джонсон перевоплощается в легенду UFC в трейлере байопика «Крушащая машина»
В зарубежный прокат картина выйдет 3 октября.
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30 апреля 2025 15:39
Прекрасный Итан Хоук в утонченном байопике: появились первые рецензии на «Голубую луну»
Новая картина Ричарда Линклейтера.
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20 февраля 2025 11:20
Юная фигуристка прокладывает путь к вершине в трейлере байопика «Роднина»
Новый отечественный фильм в духе «Движения вверх», «Легенды №17» и «Феди. Народный футболист».
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10 февраля 2025 11:23
В прокат выходит фильм Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия»
Картина об Амедео Модильяни от продюсеров «Жанны Дюбарри».
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29 января 2025 14:03
Музыкальный байопик «Руки Вверх!» получит сиквел
Релиз предварительно намечен на 2026 год.
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29 января 2025 11:16
Юра Борисов веселится, любит и стреляется на дуэлях в трейлере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
Создатели обещают драйвовые музыкальные номера, а также живого Пушкина, незамутненного закостенелыми школьными клише.
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14 января 2025 20:51
Новый режиссерский проект Джонни Деппа: вышел трейлер фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия»
Ранее актер поставил драму «Храбрец» (1997).
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10 января 2025 15:21
Качественный, но традиционный байопик: появились рецензии на фильм «Никому не известный»
Картина о Бобе Дилане в исполнении Тимоти Шаламе.
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11 декабря 2024 11:22
Луи Гаррель летит через Анды в трейлере фильма «Сент-Экзюпери»
Также в актерском составе задействованы Венсан Кассель и Дайан Крюгер.
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26 ноября 2024 14:45
Нестандартный музыкальный байопик: вышел трейлер фильма «Быть лучше: История Робби Уильямса»
Главный герой предстает в облике примата.
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15 ноября 2024 12:19
Вышел дублированный трейлер байопика «Великая» с Кейт Уинслет
В кинотеатрах фильм появится на следующей неделе.
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11 ноября 2024 10:34
Билли Зейн в образе легенды Голливуда: вышел трейлер байопика «Вальсируя с Брандо»
Марлон Брандо бежит из «фабрики грез» на заброшенный остров близ Таити.
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6 ноября 2024 11:15
Знаменитый художник влюбляется в свою ученицу в трейлере байопика «Кандинский и его муза»
В кинотеатрах фильм можно будет посмотреть с 14 ноября.
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2 ноября 2024 10:31
Анджелина Джоли в образе оперной дивы: вышел новый трейлер байопика «Мария»
Заключительная часть «женской трилогии» Пабло Ларраина.
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28 октября 2024 11:23
Юра Борисов в образе гениального поэта: вышел трейлер байопика «Пророк: История Александра Пушкина»
В фильме будут музыкальные номера, вдохновленные «Ла-Ла Лендом».
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17 октября 2024 13:26
Тимоти Шаламе в образе Боба Дилана: вышел трейлер байопика «Никому не известный»
Театральный релиз в Северной Америке состоится 25 декабря.
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8 октября 2024 16:38
Анджелина Джоли выходит на оперную сцену в трейлере байопика «Мария»
В российских кинотеатрах фильм появится 28 ноября.
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27 сентября 2024 16:02
Главный талант советского футбола переживает нервный срыв в трейлере фильма «Федя. Народный футболист»
Новый отечественный байопик в духе «Легенды №17».
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16 сентября 2024 11:36
Шейлин Вудли сыграет Дженис Джоплин в биографическом фильме
Съемки пройдут в Калифорнии.
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11 сентября 2024 15:44
Себастиан Стэн в образе молодого Дональда Трампа: вышел трейлер фильма «Ученик»
Мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале.
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11 сентября 2024 15:14
«Прекрасный, но печальный сон»: появились первые отзывы о фильме «Мария» с Анджелиной Джоли
Вместе с «Джеки» (2016) и «Спенсер» (2021) эта картина составляет условную «женскую трилогию» чилийца Пабло Ларраина.
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30 августа 2024 11:24
Вышел трейлер художественного фильма о запуске шоу «Субботним вечером в прямом эфире»
Осенью стартует пятидесятый сезон этого знаменитого проекта.
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9 августа 2024 16:15
История легендарной группы: вышел трейлер байопика «Руки вверх!»
В прокат картина выйдет 10 октября.
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8 августа 2024 14:15
Матрос подводной лодки спасает товарищей в трейлере фильма «9 секунд»
Экранизация бессмертного подвига Алдара Цыденжапова.
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30 июля 2024 18:09
Кейт Уинслет становится свидетельницей ужасов войны в трейлере фильма «Ли»
Биографическая драма со звездным актерским составом.
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16 июля 2024 15:51
В новом фильме Ричарда Линклейтера «Голубая луна» сыграет Итан Хоук
Это будет их девятый совместный проект.
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20 июня 2024 15:01
Хейли Беннетт управляет винодельней в трейлере биографической драмы «Мадам Клико»
Фильм выйдет в России.
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10 июня 2024 15:48
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
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