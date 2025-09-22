Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Аугуст Диль скрывается от преступного прошлого в трейлере фильма «Исчезновение Йозефа Менгеле»

Аугуст Диль скрывается от преступного прошлого в трейлере фильма «Исчезновение Йозефа Менгеле»

22 сентября 2025 10:57
Аугуст Диль скрывается от преступного прошлого в трейлере фильма «Исчезновение Йозефа Менгеле»

Картина об одиозном ученом, работавшем на нацистов.

Парижская кинокомпания Kinology представила трейлер новой картины российского режиссера Кирилла Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле», премьера которой состоялась в мае на Каннском кинофестивале.

Фильм основан на одноименном романе-бестселлере французского журналиста Оливье Геза. В 2017 году книга, публикованная более чем в 30 странах, удостоилась престижной премии Renaudot. Йозеф Менгеле, которого на экране воплотил Аугуст ДильМастер и Маргарита», «Тайная жизнь»), был немецким врачом, который проводил антигуманные эксперименты над заключенными в нацистских лагерях смерти. По окончании Второй мировой войны он бежал в Южную Америку, где начал новую жизнь. Его так и не поймали. Он скрывался от правосудия в Буэнос-Айресе, Парагвае и Бразилии, где и умер в 1979 году.

Судя по трейлеру, в фильме будет масса флешбэков. Кроме того, одним из ключевых персонажей станет сын Йозефа Менгеле.

По словам Серебренникова, он был «заинтригован» возможностью экранизировать бестеллер Геза. «Что происходит с военными преступниками, когда война заканчивается? Существует ли божественная справедливость? Меня всегда интересовали такие темы, как карма, наказание и справедливость», — говорит режиссер.

Фото: Kinology
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Око за око: вышел трейлер мистического хоррора «Песочный человек» Око за око: вышел трейлер мистического хоррора «Песочный человек» Читать дальше 3 октября 2025
Николас Кейдж и его семья сталкиваются с Сатаной в трейлере хоррора «Сын плотника» Николас Кейдж и его семья сталкиваются с Сатаной в трейлере хоррора «Сын плотника» Читать дальше 2 октября 2025
Джейкоб Элорди в образе монстра: вышел новый трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо Джейкоб Элорди в образе монстра: вышел новый трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо Читать дальше 2 октября 2025
В прокат выходит яркий индийский ромком «Сани Санскари и Тулси Кумари» В прокат выходит яркий индийский ромком «Сани Санскари и Тулси Кумари» Читать дальше 1 октября 2025
Девушка вступает в схватку со злом ради спасения сестры в трейлере хоррора «Паранормальное явление. Шум» Девушка вступает в схватку со злом ради спасения сестры в трейлере хоррора «Паранормальное явление. Шум» Читать дальше 30 сентября 2025
Кинозвезда Джордж Клуни задается серьезными вопросами в трейлере фильма «Джей Келли» Кинозвезда Джордж Клуни задается серьезными вопросами в трейлере фильма «Джей Келли» Читать дальше 30 сентября 2025
Девушка открывает портал в ад в трейлере хоррора «Астрал. Зеркала» Девушка открывает портал в ад в трейлере хоррора «Астрал. Зеркала» Читать дальше 30 сентября 2025
Александр Петров в роли бездомного с амнезией: вышел тизер сериала «Камбэк» Александр Петров в роли бездомного с амнезией: вышел тизер сериала «Камбэк» Читать дальше 3 октября 2025
Кирилл Кяро спасает Таисью Калинину в трейлере сериала «Как приручить лису» Кирилл Кяро спасает Таисью Калинину в трейлере сериала «Как приручить лису» Читать дальше 2 октября 2025
В России выйдет хоррор «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем В России выйдет хоррор «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем Читать дальше 1 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше