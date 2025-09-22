Аугуст Диль скрывается от преступного прошлого в трейлере фильма «Исчезновение Йозефа Менгеле»

Парижская кинокомпания Kinology представила трейлер новой картины российского режиссера Кирилла Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле», премьера которой состоялась в мае на Каннском кинофестивале.

Фильм основан на одноименном романе-бестселлере французского журналиста Оливье Геза. В 2017 году книга, публикованная более чем в 30 странах, удостоилась престижной премии Renaudot. Йозеф Менгеле, которого на экране воплотил Аугуст Диль («Мастер и Маргарита», «Тайная жизнь»), был немецким врачом, который проводил антигуманные эксперименты над заключенными в нацистских лагерях смерти. По окончании Второй мировой войны он бежал в Южную Америку, где начал новую жизнь. Его так и не поймали. Он скрывался от правосудия в Буэнос-Айресе, Парагвае и Бразилии, где и умер в 1979 году.

Судя по трейлеру, в фильме будет масса флешбэков. Кроме того, одним из ключевых персонажей станет сын Йозефа Менгеле.

По словам Серебренникова, он был «заинтригован» возможностью экранизировать бестеллер Геза. «Что происходит с военными преступниками, когда война заканчивается? Существует ли божественная справедливость? Меня всегда интересовали такие темы, как карма, наказание и справедливость», — говорит режиссер.