Сидни Суини боксирует на ринге в трейлере байопика «Кристи»

12 сентября 2025 14:18
В зарубежный прокат фильм выйдет 7 ноября.

Кинокомпания Black Bear выпустила трейлер биографической картины о выдающейся боксерше Кристи Мартин, которую на экране воплотила звезда «Эйфории» и соцсетей Сидни Суини. Мировая премьера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто.

Кристи Мартин — девушка из маленького городка в Западной Вирджинии, которая в конце 1980-х стала одной из первых женщин-боксеров. Кристи удалось добраться до вершины славы, о чем говорит тот факт, что она стала первой девушкой на обложке журнала Sports Illustrated. В фильме, судя по всему, средоточием драмы станут отношения главной героини со своим тренером и менеджером Джимом (Бен Фостер), который впоследствии становится ее мужем. Самые тяжелые бои будущей чемпионки в полусреднем весе и члена Зала славы бокса пройдут за пределами ринга в связи с семейными конфликтами, проблемой идентичности и отношениями с Джимом, которые становятся опасными и угрожают жизни.

Критики в целом благосклонно приняли «Кристи», особенно выделяя актерскую игру Суини. На Rotten Tomatoes картина имеет 64% «свежести» на основе 36 рецензий. Поставил фильм Дэвид Мишо по сценарию, над которым он работал с Миррой Фолкс. В основу сюжета легла идея Кэтрин Фугате.

Фото: Black Bear
Юрий Волошин
Юрий Волошин
