Никита Кологривый в роли Юрия Хоя: вышел тизер байопика «Сектор Газа»

Онлайн-кинотеатр PREMIER выпустил тизер биографического фильма о культовой отечественной панк-рок-группе «Сектор Газа» и ее лидере Юрии Клинских, который более известен как Юра Хой. Главную роль в картине исполнил Никита Кологривый. Премьера намечена на 2026 год. Точная дата пока не установлена.

В тизере показан заурядный концерт, имеющий место в воронежском ДК в 1987 года. Публика вяло реагирует на лирическую песню местной группы, тогда как сержант, присматривающий за порядком, откровенно и во весь голос высказывает свое мнение по поводу выступающих музыкантов. Затем уже сам сержант, взяв баян, выходит на сцену и исполняет зажигательную песню, в которой фигурируют непотребные образы и выражения. Несмотря на это, публика оживает. Под конец песни сержант восклицает, что его зовут Юра Хой. «Запомните меня!» — добавляет он.

Предстоящий фильм расскажет о создании группы «Сектор Газа», а также о жизненном и творческом пути Хоя. На данный момент отснята лишь одна сцена, которая и вошла в представленный проморолик.

Режиссером выступает Владимир Щегольков («Цербер», «Натали и Александр»). Работая над картиной, он консультировался с вдовой и дочерью Хоя, который ушел из жизни в 2000 году.