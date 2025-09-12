Чувствительный поэт отправляется на дуэль в трейлере авторского байопика «Лермонтов»

Дистрибьютор «Вольга» представил трейлер биографической картины «Лермонтов», которая посвящена выдающемуся русскому поэту и прозаику Михаилу Лермонтову (1814–1841). В прокат фильм выйдет 16 октября.

Основное действие охватывает 15 июля 1841 года — именно тогда состоялась трагическая для Лермонтова (Илья Озолин) дуэль с Николаем Мартыновым (Евгений Романцов). Впрочем, трейлер дает понять, что в фильме также будут показаны события, предшествовавшие роковому для поэта дню.

Режиссером и автором сценария выступает уроженец Тбилиси Бакур Бакурадзе («Шультес», «Охотник», «Снег в моем дворе»). Актерский состав дополнили Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов, Уршула Малка и другие.

Комментируя свой подход к материалу, Бакурадзе отмечает, что совершенно не претендует на историческую достоверность изображаемых событий. Этим было продиктовано решение «максимально разрушить прямолинейность ткани фильма». Бакурадзе также не видел смысла излагать весь жизненный путь Лермонтова, сосредоточившись лишь на одном дне. Также режиссер подчеркивает, что никто на самом деле не знает, каким в жизни был Лермонтов. «Он — абсолютная тайна для нас», говорит Бакурадзе.