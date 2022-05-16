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Люк Ньютон

Luke Newton
Люк Ньютон
Люк Ньютон Luke Newton
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Дата рождения
5 февраля 1997
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Водолей
Рост
183 см
Биография Люка Ньютона

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Третий сезон «Бриджертонов» будет посвящен любовной истории Пенелопы и Колина Очевидно, Бенедикт Бриджертон станет главной фигурой четвертого сезона.
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16 мая 2022 10:56
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