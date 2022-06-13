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Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
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Ли Джон-джэ
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Дата рождения
15 марта 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Сеул, Южная Корея
Рост
180 см
Биография Ли Джон-джэ
Родился 15 марта 1973 года. Сеул, Южная Корея.
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Фильмография Ли Джон-джэ
Избави нас от лукавого
боевик, криминал, триллер
2020, Корея
7.0
Сваха
детектив, триллер
2019, Корея
6.0
Операция «Хромит»
боевик, драма, исторический
2016, Корея
6.0
Убийство
боевик, триллер
2015, Корея
7.0
Новый мир
триллер, криминал
2013, Корея
7.0
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