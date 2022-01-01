«Повести о Дунке и Эгге» — новый фэнтезийный сериал, созданием которого занимается кабельный американский телеканал HBO. По замыслу авторов, данное шоу будет рассказывать предысторию «Игры престолов» — в частности, действие сюжета происходит за девяносто лет до событий книжного цикла «Песнь Льда и Пламени». Персонажи сериала — бывший оруженосец по имени Дунк, который волею судьбы становится рыцарем Королевской Гавани. В то же время его добрый друг и собственный оруженосец Эгг получает самое ценное — звание верховного правителя Семи Королевств. Однако прежде чем приблизиться к своему светлому будущему, друзьям необходимо пройти множество испытаний.