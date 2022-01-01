Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рейтинги
мало голосов
Оцените
0 постеров
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Повести о Дунке и Эгге
Повести о Дунке и Эгге ( - …) Tales of Dunk & Egg
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
О чем сериал

«Повести о Дунке и Эгге» — новый фэнтезийный сериал, созданием которого занимается кабельный американский телеканал HBO. По замыслу авторов, данное шоу будет рассказывать предысторию «Игры престолов» — в частности, действие сюжета происходит за девяносто лет до событий книжного цикла «Песнь Льда и Пламени». Персонажи сериала — бывший оруженосец по имени Дунк, который волею судьбы становится рыцарем Королевской Гавани. В то же время его добрый друг и собственный оруженосец Эгг получает самое ценное — звание верховного правителя Семи Королевств. Однако прежде чем приблизиться к своему светлому будущему, друзьям необходимо пройти множество испытаний.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
Related video
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Приложение киноафиши