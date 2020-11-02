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Алехандро Ходоровски
Алехандро Ходоровски
Alejandro Jodorowsky
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Алехандро Ходоровски
Alejandro Jodorowsky
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Дата рождения
17 февраля 1929
Возраст
93 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Алехандро Ходоровски
Родился 17 февраля 1929 года. Токопилья, Чили.
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Фильмография Алехандро Ходоровски
Поэзия без конца
фэнтези, драма, биография
2016, Чили / Япония / Франция
7.0
Танец реальности
драма, биография, фэнтези
2014, Чили / Франция
7.0
Святая кровь
ужасы, драма, триллер
1986,
6.0
Святая гора
фэнтези, драма, приключения
1973, США / Мексика
7.0
Крот
драма, вестерн
1970, Мексика
7.0
Фандо и Лиз
драма, фантастика
1968, Мексика
7.0
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