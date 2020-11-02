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Алехандро Ходоровски

Alejandro Jodorowsky
Алехандро Ходоровски
Алехандро Ходоровски Alejandro Jodorowsky
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Дата рождения
17 февраля 1929
Возраст
93 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Алехандро Ходоровски

Родился 17 февраля 1929 года. Токопилья, Чили.

Фильмография Алехандро Ходоровски
Поэзия без конца
Поэзия без конца
фэнтези, драма, биография 2016, Чили / Япония / Франция
7.0
Танец реальности
Танец реальности
драма, биография, фэнтези 2014, Чили / Франция
7.0
Святая кровь
Святая кровь
ужасы, драма, триллер 1986,
6.0
Святая гора
Святая гора
фэнтези, драма, приключения 1973, США / Мексика
7.0
Крот
Крот
драма, вестерн 1970, Мексика
7.0
Фандо и Лиз
Фандо и Лиз
драма, фантастика 1968, Мексика
7.0
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2 ноября 2020 15:20
«Все предсказуемо»: режиссер неснятой «Дюны» оценил трейлер Дени Вильнева Алехандро Ходоровски комментирует ролик эпика Warner Bros. 
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16 сентября 2020 15:30
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